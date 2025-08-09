"Me sentí violada y sucia": una mujer denuncia haber sufrido una agresión sexual mientras practicaba paravelismo en Túnez

Los detalles La víctima, que se encontraba de vacaciones en la ciudad de Sousse, ha relatado que un hombre le bajó la parte de abajo del bikini que llevaba puesto para tocarle mientras ambos estaban agarrados al mismo arnés.

Una turista británica, Michelle Wilson, de 52 años, denunció haber sido agredida sexualmente por un monitor mientras practicaba paravelismo en Túnez. Durante la actividad, el guía la manoseó y se frotó con ella, bajándole la parte inferior del bikini. La víctima, que estaba de vacaciones en Sousse con sus hijos y una amiga, describió sentirse violada y asustada. Inicialmente, iba a realizar la actividad con su amiga, pero debieron hacerlo por separado debido al viento. Tras aterrizar, Wilson denunció la agresión, y el monitor fue arrestado. Las autoridades británicas, la aseguradora y la aerolínea investigan el incidente, mientras Wilson recibe apoyo psicológico y legal.

Una turista británica de 52 años ha denunciado haber sido agredida sexualmente por un monitor mientras se encontraban en el aire haciendo paravelismo en Túnez.

Michelle Wilson sostiene que, cuando estaban agarrados del mismo arnés, el joven guía la manoseó y se frotó con ella: "Me sentí violada, sucia y asustada".

La víctima se encontraba de vacaciones junto a sus tres hijos y una amiga en la ciudad de Sousse y ha relatado que este hombre le bajó la parte de abajo del bikini que llevaba puesto para tocarle, según informa The New York Post.

"Podía sentir cómo tiraba de la parte de atrás del bikini y del tirante. Debía de estar apretando el arnés para acercarme más", añade. Asimismo, destaca que el joven colocó sus piernas alrededor de ella: "Me estaba toqueteando, moviéndose de un lado a otro contra mí y hablándome en árabe. Sentía cómo me presionaba. Me arqueaba hacia atrás".

Wilson explica que lo que vivió jamás tendría que haber ocurrido porque en un principio iba a realizar la actividad junto a una amiga. Sin embargo, los organizadores les advirtieron que finalmente deberían hacerlo por separado por algunas rachas de viento. El monitor fue arrestado después de que la turista tocara tierra, rompiera a llorar y denunciara la agresión.

"Como mujeres, puedes esperar algún comentario o broma de hombres en estos países, pero esto no fue una broma, fue una agresión sexual", declaró al diario estadounidense. Por su parte, tanto las autoridades británicas como la aseguradora de la víctima y la compañía aérea con la que viajó están investigando los hechos. Mientras, Wilson ha recibido acompañamiento psicológico y legal.