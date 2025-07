La última amenaza de Trump que afecta (y mucho) a la UE: un arancel del 200% a las farmacéuticas

Donald Trump continúa con sus amenazas arancelarias. En esta ocasión, el presidente de Estados Unidos ha anunciado su intención de imponer un arancel del 50% a la importación de cobre y de hasta el 200% para los productos farmacéuticos, aunque ha avanzado que este último gravamen se empezaría a aplicar dentro de un año o año y medio.

"Creo que el arancel al cobre lo pondremos en el 50%", ha explicado Trump durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una noticia que ha disparado la cotización del metal en los mercados hasta un 17%, aunque, posteriormente, moderaba su avance al 10% sobre las 20:30 hora peninsular española.

Además, el mandatario ha apuntado a que las tarifas sobre los medicamentos podrían llegar al 200%, lo que podría afectar, y mucho, a la UE, y es que haría peligrar las exportaciones europeas hacia Estados Unidos, especialmente, las de países como Irlanda.

"Haremos un anuncio muy pronto sobre productos farmacéuticos. Vamos a dar a la gente un año o año y medio para establecerse y, después de eso, serán gravados si traen los productos farmacéuticos al país. Van a ser gravados con una tasa muy, muy alta, como del 200%", ha afirmado.

Una medida que ha anunciado después de asegurar que la prórroga del 1 de agosto para la aplicación efectiva de los aranceles individualizados por países no volverá a aplazarse. De hecho, ha señalado que se enviarán nuevas cartas a lo largo de estos días.

"Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. No ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios. No se concederán prórrogas", ha explicado en un post de Truth Social.

Ya en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reunido en Washington, ha confirmado que, desde el 1 de agosto, "todo el mundo deberá pagar" si quiere comerciar con EEUU. Por otra parte, Trump ha insistido en que pondrá un arancel del 10% a los países miembros del BRICS, entre los que están China, Rusia, Brasil o India, a cuenta de sus "políticas antiamericanas".

Responderá a posibles represalias

El mandatario republicano impuso un arancel del 25% a todas las importaciones tanto de Japón como de Corea del Sur. Después, a lo largo de la jornada, desgranó una lista de Estados afectados donde figuraban Kazajistán, Malasia y Túnez (25%); Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina (30%); Indonesia (32%); Serbia y Bangladesh (35%); Tailandia y Camboya (36%); y Birmania y Laos (40%).

Trump advirtió a todos de represalias en caso de que sus gobiernos respondiesen con gravámenes propios dado que se sumaría la cifra que estos adopten a la cantidad ya anunciada por EEUU. Asimismo, calificó los déficits comerciales de "insostenibles" y de "graves amenazas" para la seguridad nacional y la economía.

El presidente norteamericano emplazó también al mundo a abrir sus mercados y a eliminar las "barreras arancelarias, no arancelarias, regulatorias y comerciales" para, "quizás", ajustar las tasas correspondientes.

Paralelamente, la carta animó a las empresas a invertir dentro de las fronteras de Estados Unidos al recordar que los productos fabricados allí no estarán penalizados con aranceles. De hacerlo, la Administración Trump prometió facilidades burocráticas y tramitaciones aceleradas de expedientes.

La UE se prepara para "todos los escenarios" con EEUU

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que la Unión Europea está negociando con firmeza para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos que asegure un "marco fiable" que ponga fin a la guerra arancelaria, al tiempo que ha subrayado que mientras continúan las conversaciones Bruselas se prepara para "todos los escenarios".

De este modo, la jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido desde el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia) la determinación por pactar una solución que resuelva la crisis abierta por las medidas arancelarias "sin precedentes" impuestas por la Casa Blanca sobre el 70% de las importaciones europeas.

Sin embargo, la conservadora alemana ha evitado responder directamente al último anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien habló por teléfono el pasado domingo, que dijo el martes que la Unión Europea recibirá en los próximos días una carta anunciando nuevos gravámenes a partir del 1 de agosto.

"Nuestra línea ha sido clara: Seremos firmes, pero preferimos una solución negociada. Por eso trabajamos estrechamente con la Administración de Estados Unidos para lograr un acuerdo", ha dicho Von der Leyen ante los eurodiputados, días después de admitir en una rueda de prensa que veía "imposible" cerrar un acuerdo "en detalle" en el plazo inicial del 9 de julio marcado por Washington para las negociaciones.

"Buscamos un marco fiable desde el que construir nuestro comercio común", ha continuado la jefa del Ejecutivo comunitario, quien ha insistido en que la Unión Europea sigue fiel a sus principios y "defenderá sus intereses".