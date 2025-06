"Trump apretó un botón rojo y me dijo que era el nuclear": Vance relata la broma más pesada del presidente de EEUU en plena guerra entre Israel e Irán

En los últimas semanas, la amenaza nuclear ha vuelto a ser una preocupación de primer orden en el panorama internacional. Esta amenaza ha cobrado fuerza después de los bombardeos de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán en las que la República Islámica estaba consiguiendo importantes avances de cara a obtener la bomba atómica.

Una vez que esta tensión parece quedar superada con el cese de los bombardeos en Oriente Medio, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha relatado una anécdota acontecida durante una videollamada con Donald Trump relacionada con el famoso 'botón nuclear' del Despacho Oval.

"El presidente me mira, silenciando la llamada, y me dice: 'esto no está yendo bien', y va y pulsa un botón rojo", ha relatado Vance durante una comparecencia ante los medios de comunicación. El vicepresidente, estupefacto, le preguntó a Trump qué acababa de hacer, a lo que el magnate, según asegura Vance, respondió con una sola palabra: "Nuclear".

Sin embargo, Trump no había pulsado el famoso botón nuclear, sino uno que instaló en su llegada a la Casa Blanca que sirve para transmitirle a los operarios de la residencia presidencial que quiere que le lleven una Coca-Cola.

La historia del 'botón de la Coca-Cola'

Este botón se instaló en el Despacho Oval en enero de 2017, cuando Donald Trump asumió el poder por primera vez. Desapareció en 2021, cuando Joe Biden llegó a la Presidencia, y volvió a instalarse este año con la vuelta del magnate a la Casa Blanca.

"De la nada, de repente presionaba el botón. Sin saber qué hacer los invitados se miraban unos a otros con las cejas arqueadas. Momentos después, un mayordomo entraba a la habitación con un vaso lleno de Coca-Cola light en bandeja de plata, y Trump se echaba a reír", dijo el digital 'The Hill' sobre sus primeros años en la Casa Blanca.

Las excentricidades de Trump

La de bromear con apretar el botón nuclear y sumir al mundo en una guerra atómica que llevaría a la destrucción total no ha sido la única excentricidad del presidente estadounidense en los últimos días. Tras la muerte del papa Francisco y en pleno cónclave, el mandatario aseguró que él sería el mejor candidato para convertirse en sumo pontífice, llegando a publicar en sus redes sociales una foto en la que aparecía vestido de papa.