Lotería Nacional | Comprobar el resultado del sorteo del sábado 9 de agosto de 2025

Por norma general, Lotería Nacional celebra dos sorteos ordinarios a la semana, uno los jueves y otro los sábados. Este sábado, 9 de agosto de 2025, también hay sorteo ordinario.

Cada sábado, si no es un día especial, Loterías y Apuestas del Estado celebra un sorteo ordinario de Lotería Nacional, como los jueves. Pero, a diferencia del de los jueves, el de los sábados cuesta un poco más y tiene premios más altos: reparte 60.000 euros por décimo en un primer premio y 12.000 euros, al segundo premio. El sorteo se celebra a las 13:00h. Los números premiados de este sábado 9 de agosto de 2025 son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

El de Lotería Nacional del sábado es el primer sorteo que se celebra, después de los juegos diarios de por la mañana de Super Once y Triplex.

El juego consiste en acertar un número de cinco cifras, que van del 00000 al 99999. Se realizan dos extracciones que corresponden al primer y al segundo premio. Además, se hacen otras dos adicionales de una cifra para premiar con el reintegro (se devuelve el dinero de la apuesta), a todas las participaciones que acaben en dichas cifras. Los boletos que coincidan en las unidades con las unidades del primer premio también reciben el reintegro.

La Lotería Nacional también organiza premios extraordinarios a lo largo del curso. El más conocido es el de al Lotería de Navidad, que siempre se juega en diciembre reparte la mayor cantidad de premios. Entre ellos se encuentra el ansiado Gordo de Navidad, que otorga 4 millones de euros a la serie o, lo que es lo mismo, 400.000 euros a cada décimo.

El siguiente en importancia es el Sorteo del Niño, que se juega siempre en enero, el día 6. También se celebran sorteos especiales de Invierno (la fecha varía dependiendo del año), de San Valentín, del Día del Padre, de Primavera y de Vacaciones. Estos suelen sustituir al sorteo del sábado de la semana en la que se celebran.

