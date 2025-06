Israel ordena que el Ejército "actúe" para que la Flotilla de la Libertad no llegue a Gaza

Israel Katz, ministro de Defensa israelí, ha ordenado al Ejército que "actúe" para que el barco Madleen de la Flotilla de la Libertad, que pretende entregar ayuda humanitaria, no llegue a Gaza.

Asimismo, el dirigente asegura en su perfil de X que tomará "las medidas necesarias" contra los jóvenes que exigen el fin del asedio israelí. En la Flotilla viajan doce activistas por los derechos humanos y un periodista, entre los que se encuentra Sergio Toribio, la sueca Greta Thunberg o la eurodiputada francesa de origen palestino Rima Hassan. "Las fuerzas de Israel no nos pueden detener, no tienen derecho sobre nosotros, y menos en aguas palestinas en las que no tienen más que un Ejército invasor", manifestó el activista español.

"Les digo claramente a la antisemita de Greta y a sus amigos portavoces de la propaganda de Hamás: deberíais dar mediavuelta porque no vais a llegar a Gaza", ha subrayado el ministro.

Además, advierte de que "Israel actuará contra cualquier intento de romper el bloqueo o ayudar a organizaciones terroristas, en el mar, el aire y la tierra", concluye Katz.

La Flotilla de la Libertad reivindica la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta. Durante estos años, ha llevado a cabo numerosos intentos de entregar suministros a la población de Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo al enclave en 2007.

El último intento es el del Madleen, que se encuentra ya frente a las costas egipcias después de partir hace una semana de Catania, en Sicilia.