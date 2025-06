¿Por qué Ucrania no atacó la joya de la corona de Putin?: las razones por las que Zelenski no tiene en su punto de mira los submarinos nucleares de Rusia

¿Por qué es importante? Ucrania ha atacado una parte importante de la triada atómica de Putin, pero no se ha atrevido con la joya de la corona: los submarinos nucleares. Aunque lo cierto es que podría haberlos atacado.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski son como "dos niños peleando". "Hay mucha mala sangre entre los dos y hay que dejarlos que luchen hasta que llegue el momento de separarlos". Así lo ha asegurado el presidente estadounidense, Donald Trump, esta misma tarde tras ver cómo fracasó su intento de poner paz en este conflicto.

Rusia ya le ha confirmado que responderá a la 'Operación Telaraña' ucraniana, un duro golpe para Putin que ha destrozado una de las tres patas de la triada nuclear rusa. Rusia incluso ha amenazado con devolverle los 100 millones de sus bombarderos que el domingo volaron por los aires. Ucrania ha atacado una parte importante de la triada atómica de Putin, pero no se ha atrevido con la joya de la corona: los submarinos nucleares. Aunque lo cierto es que podría haberlos atacado.

Rusia tiene una flota de 25 submarinos nucleares. Los que no están en alguna misión se encuentran en una fortaleza en la Península de Kola. Es un puerto muy seguro y, por eso, los submarinos están en la superficie, así que podrían ser atacados.

Pero Ucrania no lo ha hecho por tres motivos. Por un lado, es mucho más visual ver un caza explotando que ver un submarino que se iría hundiendo poco a poco. En segundo lugar, con un dron no puedes destruir un submarino. No es como un caza, que lanzando la bomba en la zona del fuselaje o cerca del depósito sabes que va a explotar. Un submarino es mucho más robusto. Y tercero, porque atacar un submarino nuclear sería darle muchos argumentos a Rusia para que te responda con una arma atómica.

Pero, ¿por qué son tan importantes los submarinos? Un caza lleva un número limitado de misiles que se usa para hacer un ataque selectivo, mientras que un submarino puede destruir una ciudad entera porque está cargado de misiles. De hecho, puede lanzar una que arrase con una o varias ciudades. Por eso los submarinos atómicos rusos son la joya de su corona, son los que le dan una fuerza incomparable en el campo de batalla.

Ahora, tras la 'Operación Telaraña', Rusia tiene tres posibles caminos para responder al brutal ataque de Zelenski. Primero, responder con un arma nuclear, aunque todos confiamos en que no lo haga. Segundo, atacar algún lugar simbólico de Ucrania como, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, que hasta ahora se ha respetado. Y, en tercer lugar, entender que Estados Unidos y la OTAN estaban al corriente de este ataque y no lo han parado. En ese caso, el director de Political Room, Yago Rodríguez, apuntaba a que Rusia podría lanzar un misil sin carga en territorio OTAN en algún pueblo recóndito de Polonia. Un misil que no mate a nadie, pero que sirva como advertencia.