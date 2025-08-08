El excomisionado de la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras intentar suicidarse

El contexto Ángel Batalla renunció a su cargo el pasado 31 de julio tras conocerse que había falsificado un diploma universitario con el que consiguió una plaza en la Diputación de Valencia.

José María Ángel Batalla, quien fuera hasta hace ocho días comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la Dana, ha sido hospitalizado en la mañana de este viernes tras un supuesto intento de suicidio, según ha publicado Levante-emv.com.

Este mismo diario recoge que ha sido un familiar quien lo ha encontrado inconsciente en el garaje del domicilio, tras lo que ha llamado al 112, que lo ha trasladado al hospital de Llíria, donde se encuentra ingresado, añaden. El expolítico se encuentra estable, según la última información.

Ángel Batalla renunció a su cargo el pasado 31 de julio tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción había abierto diligencias de investigación dos días antes ante la sospecha de que había falsificado su currículum en 1982 para poder ser funcionario en Valencia. En concreto, se investigó si había falsificado el título universitario para acceder a la Administración Pública que le valió para poder acceder a una plaza de funcionario de la Diputación de Valencia.

Las primeras pesquisas de Anticorrupción consideraron "muy clara" la falsificación del título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València, que ni se impartía en el momento que aparecía en el documento.

Apoyado por su partido

Batalla renunció nada más saltar la polémica, denunciando "un ataque injustificado enorme" y asegurando que iba a defender "con todo su tiempo y fuerzas, allá donde proceda, la verdad", su "honestidad y honor".

El expolítico, que además era presidente del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), recibió el apoyo sin fisuras de la secretaria general del partido en Valencia y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morante, quien elogió su labor al frente del comisionado para la reconstrucción de la DANA.

Tras conocerse su ingreso, del País Valenciano, la presidencia de la Generalitat Valenciana ha emitido un breve comunicado deseando su "pronta recuperación", y transmitiendo su agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos "por su rápida actuación".

En sus 40 años de carrera, Ángel Batalla ha ido escalando en el socialismo valenciano, en el que emepzó como concejal en el consistorio de su municipio, La Eliana. En diciembre de 2024 el Gobierno le nombra comisionado especial para la reconstrucción de los daños provocados por la DANA.