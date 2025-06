El cinismo de un genocida Israel: denuncia los "crímenes de guerra" de Irán mientras hace lo mismo en Gaza desde hace 18 meses

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha subido este jueves el tono después de que varios ataques de Irán hayan golpeado su territorio dejando hasta 89 heridos. Uno de estos misiles, que han logrado sortear la defensa antiaérea judía, ha impactado en uno de los hospitales más importantes del país, lo cual ha llevado al político comprometerse a exigir "el precio completo a los tiranos terroristas de Teherán". Ahora, Tel Aviv aqueja lo que lleva casi dos años haciendo en la Franja de Gaza, que no tiene otro nombre más que el de genocidio.

"Esta mañana, los tiranos terroristas de Irán lanzaron misiles contra el Hospital Soroka en Beerseba y contra la población civil en el centro de Israel", escribió el mandatario en redes sociales. Declaraciones que se suman a las del ministro de Defensa judío, Israel Katz, quien no ha dudado en calificar los ataques iraníes de "crímenes de guerra". Incluso, fue más allá cuando aseguró que el líder supremo iraní Alí Jameneí, a quien se refirió como "el Hitler moderno", "no debería seguir existiendo", según recogen medios como 'The Times of Israel' o 'Ynet'.

Unas palabras de las autoridades israelíes que chocan con los continuos bombardeos contra la población civil gazatí que lleva más de un año, casi dos, sufriendo una ofensiva indiscriminada por parte del Estado judío. Prueba de ello, por ejemplo, es que el 94% de los hospitales del enclave palestino han sido destruidos o dañados.

Lamentablemente, no obstante, hay más. Y es que Netanyahu ha atacado más del 70% de las escuelas palestinas, campos de refugiados, dejando inhumanas fosas comunes. Además, está matando a los civiles gazatíes de hambre, llegando, incluso, a asesinarlos mientras hacen colas para conseguir algo de comida, cuya entrada en la Franja fue bloqueada, precisamente, por su Gobierno.

Entonces, cabe preguntarse si esto no son estos crímenes de guerra. La respuesta es tan obvia como afirmativa. Este el cinismo del genocida Benjamin Netanyahu y los suyos que en los últimos días han endurecido su retórica contra las autoridades iraníes, al tiempo que el Ejército ha intensificado sus bombardeos contra el país persa, donde cientos de personas han muerto, incluidos altos cargos militares y científicos nucleares.

De hecho, el propio Netanyahu ha asegurado este lunes en una entrevista con la cadena estadounidense ABC que la muerte de Jameneí pondría fin al conflicto, en lugar de escalarlo. Katz, en su mensaje a la prensa, dijo que el ayatolá iraní es "el Hitler moderno" y que si Israel hubiera existido durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, su Ejército hubiera "capturado" al dictador alemán y lo hubiera "eliminado".

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, también de visita en el centro médico Soroka, pidió dar "un duro golpe a la cabeza de la serpiente que se sienta en Teherán". "Lo reconstruiremos todo. Eso es una certeza. Demostraremos resiliencia y cambiaremos nuestro destino y el de toda la región", aseguró el mandatario.

Y para ello no dudan en recurrir a la violencia y a la brutalidad. Poco antes de las palabras de Herzog, Katz aseguró haber ordenado a las fuerzas israelíes intensificar sus ataques contra objetivos "gubernamentales" en Teherán, tras considerar los bombardeos iranís como "crímenes de guerra de la mayor gravedad", por los que asegura "Jameneí responderá".