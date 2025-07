Ni ciudad ni humanitaria: Trump bendice la idea de Netanyahu de una campo de concentración encubierto en Rafah

Israel planea construir un gueto en las ruinas de Rafah, denominado "ciudad humanitaria", para los palestinos de Gaza, pero expertos lo consideran un campo de concentración. Donald Trump y Benjamin Netanyahu sostienen que la decisión de vivir allí es de los palestinos, afirmando que pueden quedarse o irse. Sin embargo, la realidad en Gaza es de violencia y hambre, y salir no es fácil. Jesús Núñez, codirector del IECAH, critica el proyecto por no cumplir con los principios humanitarios ni ofrecer servicios básicos. El ministro de Defensa israelí anunció que quien entre no podrá salir, y el área será custodiada por el Ejército israelí, impidiendo el acceso de actores humanitarios.

Israel no tiene límites cuando se trata de atacar a los palestinos. Ahora, quieren aprovechar las ruinas, lo que queda ahora mismo de la ciudad de Rafah, para construir un gueto para los gazatíes. Ellos, los israelíes, le han llamado "ciudad humanitaria", pero los expertos son claros: va a ser un campo de concentración. Un paso más en la limpieza étnica de los palestinos.

Para Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que se reunieron en la noche de este lunes, la decisión de vivir en este campo de concentración o gueto es únicamente de los palestinos. "Si la gente quiere quedarse, puede quedarse. Pero si quiere irse, debería poder irse", ha llegado a decir el líder de Israel, insinuando que los refugiados son realmente viajantes que prefieren habitar en otras zonas.

Hablan de los desplazamientos, según ellos "de propia elección", de la gente en Gaza. Tal y como lo ha definido Netanyahu. Como si salir de Gaza, ahora mismo fuera fácil, que no lo es. Como si fuera una decisión libre, cuando lo que viven allí es el horror de las bombas, los disparos y el hambre.

Los que no aceptan ese traslado forzoso, o forzado por las circunstancias, serán trasladados a un gueto en las ruinas de Rafah, que han bautizado como "ciudad humanitaria". Eso es lo que dicen desde el Gobierno israelí, pero expertos, como Jesús Núñez, codirector del IECAH, opinan justo lo contrario. Que ese gueto no pude ser "nada que suene a humanitario, porque no cumple con los principios de la acción humanitaria y nada que suene a ciudad, porque no se dan ni los servicios básicos o mínimos".

El plan lo hizo público el ministro de Defensa israelí, asegurando que el que entre ahí no podrá salir jamás. ​​"Estamos hablando de un campo de concentración donde Tel Aviv busca encerrar forzosamente a los palestinos", opina Núñez. Y va más allá, al ver esta propuesta como "el paso previo a una limpieza étnica".

La zona, que empezaría a construirse durante el alto al fuego que no llega nunca, estaría custodiada por el Ejército israelí. "No va a permitir tampoco el acceso a los actores humanitarios a la población que encierre. Nada apunta a que vaya a permitir que haya unas condiciones mínimas aceptables", lamenta el experto.