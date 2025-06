"Nos vamos con las manos vacías": la cruel realidad de los puntos de entrega de ayuda humanitaria en Gaza

"Y ahí vienen", dice un mercenario estadounidense entre risas contenidas, mientras observa cómo una multitud famélica corre hacia un puesto de distribución de alimentos en el norte de Gaza. No son personas para él. No son madres, hijos, ancianos o jóvenes. Son cuerpos en movimiento, tratados como ganado, obligados a recorrer caminos alambrados y devastados para alcanzar la comida que quizá ya no esté cuando lleguen.

Una mujer grita: "Mi hijo no ha comido pan en cuatro días". A su lado, un joven con las manos vacías se rinde: "Nos vamos sin nada". Es el final de otra jornada bajo un sistema de distribución diseñado para excluir a los más débiles, para que cada día haya quienes no sobrevivan, quienes no lleguen.

Desde hace semanas, el reparto de ayuda humanitaria en Gaza ha dejado de ser un acto de alivio y se ha convertido, según el jefe de la UNRWA, en "una trampa mortal". El pasado domingo, el ejército israelí abrió fuego en uno de estos puntos de distribución. Testigos describen el caos, los gritos, la desesperación. Israel lo niega. Pero la Cruz Roja confirmó la llegada de decenas de heridos de bala a su hospital.

"Es un mecanismo de miedo y muerte", afirma un hombre. Las víctimas no caen en combate: caen en la fila por un poco de arroz, por un trozo de pan.

Este sistema obliga a miles de personas a caminar decenas de kilómetros en zonas sin agua, sin sombra, sin seguridad. Muchos regresan con las manos vacías, sin comida, sin esperanza. La única respuesta que reciben es: "vuelva usted mañana". Mañana, otro día de carreras hacia lo que algunos ya llaman 'los Juegos del Hambre de Gaza'.

Según Naciones Unidas, Gaza se ha convertido en el lugar más hambriento de la Tierra. Y mientras la comunidad internacional debate, miles siguen corriendo hacia la nada, hacia la trampa.