Declarado un incendio forestal en Aranjuez: 40 vecinos han sido evacuados.

Los detalles Las viviendas, que se encuentran en la urbanización madrileña de Valdelascasas, estaban demasiado próximas a las llamas.

Un incendio forestal en Aranjuez, Madrid, iniciado durante la madrugada del sábado, ha provocado la evacuación de 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas debido a la proximidad de las llamas. Los residentes de las viviendas más cercanas al fuego han sido desalojados como medida de precaución. Según Emergencias 112, no se han reportado casos de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha sufrido daños. En el lugar trabajan 13 dotaciones, incluyendo Bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales, en las labores de extinción del incendio.

