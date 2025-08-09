Ahora

Declarado un incendio forestal en Aranjuez: 40 vecinos han sido evacuados

Los detalles Las viviendas, que se encuentran en la urbanización madrileña de Valdelascasas, estaban demasiado próximas a las llamas.

Un incendio forestal declarado durante la madrugada de este sábado en Aranjuez, Madrid, ha obligado a la evacuación de 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas.

Las viviendas de estos ciudadanos se encontraban próximas a las llamas por lo que al menos los residentes de la primera línea de domicilios han sido desalojados.

Emergencias 112 sostiene que no se ha dado ningún caso de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha resultado afectada.

A lugar de los hechos se han dirigido 13 dotaciones entre Bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales que trabajan en las labores de extinción.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha enviado a la zona tres helicópteros para que se sumen al operativo.

