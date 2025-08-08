Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete', a los 68 años

El periodista ha fallecido a causa de una larga enfermedad. Será recordado por su trabajo en numerosos medios a lo largo de una carrera de mucho éxito en el periodismo.

El mundo del periodismo deportivo está de luto. Manuel Esteban, o coloquialmente conocido como 'Manolete', ha muerto a la edad de 68 años a causa de una enfermada de larga duración.

'Manolete' llevaba desde 2021 luchando contra esta dolencia que ha terminado quitándole la vida. El mítico periodista trabajó en muchos medios, entre ellos, en 'Punto Pelota' con Josep Pedrerol.

Su legado periodístico estará marcado por el trabajo que desarrollaba 'Manolete' durante el mercado de fichajes adelantando y desvelando informaciones de mucho valor sobre los traspasos de los equipos más destacados.

El periodismo deportivo se despide de toda una institución que deja en la profesión un hueco muy grande. Su legado estará siempre presente viendo el ejemplo que ha sido durante toda su vida.

Equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid han querido expresar su más sincero pésame a la familia y a los amigos: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel Esteban Fernández, Manolete, uno de los históricos periodistas deportivos de nuestro país. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a todos sus seres queridos y a todos los medios de comunicación de los que formó parte".

"La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Manuel Esteban ‘Manolete’, periodista deportivo y aficionado rojiblanco.Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha publicado el club colchonero en sus redes sociales.