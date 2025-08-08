Ahora

DEP

Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete', a los 68 años

El periodista ha fallecido a causa de una larga enfermedad. Será recordado por su trabajo en numerosos medios a lo largo de una carrera de mucho éxito en el periodismo.

Manuel Esteban 'Manolete'Manuel Esteban 'Manolete'Redes

El mundo del periodismo deportivo está de luto. Manuel Esteban, o coloquialmente conocido como 'Manolete', ha muerto a la edad de 68 años a causa de una enfermada de larga duración.

'Manolete' llevaba desde 2021 luchando contra esta dolencia que ha terminado quitándole la vida. El mítico periodista trabajó en muchos medios, entre ellos, en 'Punto Pelota' con Josep Pedrerol.

Su legado periodístico estará marcado por el trabajo que desarrollaba 'Manolete' durante el mercado de fichajes adelantando y desvelando informaciones de mucho valor sobre los traspasos de los equipos más destacados.

El periodismo deportivo se despide de toda una institución que deja en la profesión un hueco muy grande. Su legado estará siempre presente viendo el ejemplo que ha sido durante toda su vida.

Equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid han querido expresar su más sincero pésame a la familia y a los amigos: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel Esteban Fernández, Manolete, uno de los históricos periodistas deportivos de nuestro país. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a todos sus seres queridos y a todos los medios de comunicación de los que formó parte".

"La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Manuel Esteban ‘Manolete’, periodista deportivo y aficionado rojiblanco.Enviamos nuestro más sincero pésame a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", ha publicado el club colchonero en sus redes sociales.

Las 6 de laSexta

  1. Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza
  2. La alcaldesa de Jumilla habla con laSexta tras el veto a celebraciones islámicas: "Se podrán hacer en otro lugar"
  3. La ola de calor pone en alerta a 14 comunidades: se esperan tormentas secas en los sistemas montañosos
  4. Una jueza frena la construcción del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz'
  5. De "acto de protesta" a llevarse una denuncia del Ayuntamiento: la intrahistoria tras el robo de la piedra del acueducto de Segovia
  6. Descarnados, fracturados y cocinados por tribus rivales: descubren un nuevo caso de canibalismo en Atapuerca de hace 5.700 años