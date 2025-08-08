Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba

Imagen del incendio declarado en la Mezquita de Córdoba

Los detalles El incendio se ha declarado pasadas las 21:00 horas. Por el momento, se desconocen las causas que lo han provocado.

La Mezquita-catedral de Córdoba ha sufrido un incendio este viernes pasadas las 21:00 horas. Según avanza el medio 'Cordópolis', el fuego se ha producido en la zona de Magistral González Francés.

Los bomberos han desalojado la calle mientras trabajan en la zona en un fuego que se ha declarado cerca de una de las puertas del monumento, concretamente de las naves de la ampliación de Almanzor.

Noticia en ampliación.