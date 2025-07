El reflejo del genocidio israelí en Gaza: un niño de tres años queda huérfano y con daños cerebrales tras un ataque

En medio de la falta de un acuerdo de alto el fuego, Israel continúa sus ataques en la Franja de Gaza, dejando tras de sí tragedias como la de Am, un niño de tres años que quedó huérfano y con daño cerebral tras un bombardeo. El ataque con misil acabó con la vida de su madre embarazada y sus hermanos, mientras que Am sobrevivió con graves secuelas. El doctor Ahmad al-Farra describe su incapacidad para distinguir palabras y el deterioro de sus capacidades motoras y mentales. Am ha sido trasladado de hospital en hospital, enfrentando la destrucción de estos por los ataques israelíes, mientras más de 2.500 niños en situación crítica esperan evacuación.