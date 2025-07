Trump propone usar "campanas" para alertar por inundaciones tras la tragedia en Texas

Tras las inundaciones en Texas, que han dejado al menos 120 muertos y más de 170 desaparecidos, Donald Trump ha sugerido que el estado "debería haber tenido campanas" para alertar a la población. A pesar de esto, insistió en que sí hubo "una alerta temprana".

"Tal vez deberían haber tenido campanas, algo que sonara, pero es un territorio muy peligroso cuando piensas en todas las veces que han tenido ese problema. Recibieron mucha advertencia, pero era tarde, de noche y las personas estaban durmiendo", comentó el presidente en una entrevista para Fox News.

Estas declaraciones se producen un día después de su visita a la zona más afectada, el condado de Kerr, cerca de San Antonio. Allí, Trump evitó responder a una periodista de CBS que le preguntó si las alertas sobre el desbordamiento del río Guadalupe se habían emitido con retraso.

Aunque ahora menciona la necesidad de campanas o señales sonoras, Trump sostiene que "hubo una alerta muy temprana" y que las autoridades realizaron su trabajo correctamente, pues "alertaron un día antes" a la población.

Las críticas, sin embargo, no han cesado. Ciudadanos y expertos han cuestionado a las autoridades locales por no haber ordenado la evacuación de las zonas cercanas al río, pese a las fuertes lluvias y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Asimismo, el medio 'The New York Times' reveló que el condado de Kerr no recibió financiación para mejorar su sistema de alertas por inundaciones, a pesar de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había advertido que la región "probablemente" se inundaría este año. Según el periódico estadounidense, FEMA estimó en un informe publicado en 2024 que el coste del nuevo sistema de alertas, enfocado únicamente en las crecidas del río Guadalupe, rondaría el millón de dólares.