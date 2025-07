Los guetos de Netanyahu: Israel quiere construir una "ciudad humanitaria" para encerrar a 600.000 gazatíes

Parece que los horrores impuestos por Israel sobre los palestinos no tiene límites. Después de matar de hambre a cientos de niños, de disparar a los adultos que intentan conseguir comida en los puntos de reparto y de bombardear y destruir casi toda la Franja de Gaza; a Benjamin Netanyahu se le ha ocurrido otra idea para acabar con la libertad y la vida de los palestinos. Quiere construir una ciudad gueto en la que se encerrará a unos 600.000 gazatíes.

Por mucho que el Gobierno de Israel se empeñe en bautizar esta iniciativa como la construcción de una "ciudad humanitaria" en la que vivirán palestinos, la realidad es que estamos hablando de un gueto en toda regla. Porque en esta supuesta ciudad con fines humanitarios, se quiere concentrar a la población por su origen, estará fortificada y ampliamente vigilada.

Y hasta el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo ha reconocido. Lo que buscan es fomentar que la población palestina "emigre voluntariamente" fuera de la Franja de Gaza. Y avisa, sin ningún tipo de pudor, que este plan "debe cumplirse".

El anuncio ha llegado solo tres horas antes de que Netanyahu se viera las caras con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, ya había aterrizado en Washington, aunque todavía no se había reunido con Trump en el Despacho Oval. Además, sabemos que no habían hablado sobre este asunto ni sobre Gaza anteriormente, pues la portavoz de la Casa Blanca se aseguró en destacar, el mismo lunes por la tarde, que no se hablaría de la propuesta de un alto en fuego para Gaza hasta que ambos líderes no se vieran las caras.

El plan ha sido presentado por el ministro de Defensa, que ha empezado celebrando que Israel ya controla el 70 del territorio de la Franja de Gaza. Según ha explicado, ya habría dadoinstrucciones al Ejército para que preparen un plan para establecer una nueva "ciudad humanitaria" en las ruinas de la urbe de Rafah, en el extremo sur de la Franja y a 30 kilómetros de Gaza. Ruinas que son la consecuencia de los bombardeos masivos de Israel. Según Katz, este nuevo campo de refugiados albergaría inicialmente a unos 600.000 palestinos que malviven en la zona costera de Mawasi cercana a Rafah.

Las claves de este gueto o "ciudad humanitaria"

El ministro de Defensa israelí ha explicado que si se logra un acuerdo con Hamás para la liberación de rehenes y una tregua de 60 días, Israel mantendrá su presencia en el conocido como corredor Morag, al norte de Rafá. Pero también, que aprovecharían esos dos meses de alto el fuego para empezar con las obras de su "ciudad humanitaria".

Los gazatíes han ido llegando hasta allí, hasta la costa de Mawasi como refugiados, desde que Benjamin Netanyahu empezó su guerra contra Gaza. Por lo que son desplazados forzosos y víctimas del Ejército de Israel. Y esas 600.000 personas serían solo el inicio.

Porque sabemos más detalles sobre la futura "ciudad humanitaria" de Israel. En ella, los palestinos solo podrían entrar tras haberse registrado. Además, serán investigados por las autoridades israelíes, como método para evitar que accedan miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Si consiguen el visto bueno, podrán empezar a vivir en la ciudad que se construya sobre las ruinas de Rafah, pero ya no podrán volver a salir.

Además, la zona estará custodiada, desde una cierta distancia, por las fuerzas militares israelíes. En cuanto a su gestión, dependería de organismos internacionales y contaría con cuatro nuevos puntos de distribución de ayuda humanitaria. Descartando que estas zonas no estarán gobernadas por Israel.

"Estamos muy cerca de un acuerdo para Gaza", declaraba esta mañana el propio Netanyahu. "Podríamos tenerlo esta semana", añadía.