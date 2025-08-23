Una 'rave' reúne a unas 400 personas en la cantera de Roiz, en Valdáliga (Cantabria)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

Los detalles La Guardia Civil controla los accesos a la zona desde las 7:00 y los agentes han contabilizado a 120 los coches que han accedido el recinto.

Unas 400 personas se han reunido en una 'rave' que se celebra desde la noche de este viernes en las canteras de Roiz, en el municipio cántabro de Valdáliga.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria a EFE, la Guardia Civil controla desde las 7:00 horas los accesos a esa zona para impedir la entrada a esa fiesta multitudinaria.

La presencia de la Guardia Civil ha permitido reducir a 120 los coches que han accedido al recinto, con lo que se calcula que en la 'rave' hay unas 400 personas.

Desde la Delegación de Gobierno se advierte que los organizadores de este tipo de fiestas se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros. Los participantes, por su parte, pueden ser multados con entre 150 euros y 30.000 euros.