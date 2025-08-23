'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia

Los detalles Vendedores ambulantes llevan cartones de gran tamaño con chapas que tienen frases como 'Soy un follador', 'Hoy follo' o 'Mi vecina me pone', unos objetos que han generado controversia.

Unas chapas con frases que se venden en Aste Nagusia han provocado la polémica en las fiestas de Bilbao por ser irrespetuosas, de mal gusto y con claros tintes sexistas. "Ni siquiera es micromachismo, sino que es machismo y una falta de respeto total", denuncia un hombre al respecto.

Son vendedores ambulantes quienes se pasean por el recinto ferial del Arenal y sus alrededores con grandes cartones repletos de chapas, en los que se pueden leer inscripciones como 'Nenas, hay que follar más y joder menos', 'Chupa y calla', 'La tengo dura' o 'A ti te follo gratis'.

Además, en otras se puede leer 'Soy follador', 'La tengo dura', 'Hoy follo', 'Mi vecina me pone', 'Pija de mierda' o 'Sexo gratis', mensajes machistas que incluso incitan a la violencia sexual. Precisamente, este mismo sábado, Bilbao denunció agresiones sexuales durante sus fiestas de Aste Nagusia. En este sentido, Aitor Urresti, miembro de Bilbao Comparxa, ha señalado que ha habido "tanto agresiones sexuales bastante graves, como una agresión homófoba".

La actriz Rebeca Alfayat ha denunciado en su perfil de Instagram la venta de estas chapas, destacando que es "algo que no podemos normalizar". "A mí me parece que da que pensar. ¿De verdad os las pondríais?", ha expresado.

Una cadena humana denuncia las agresiones sexistas durante la Aste Nagusia

Una cadena humana que ha partido desde el Ayuntamiento de Bilbao, en un llamamiento realizado por Bilboko Konpartsak, ha denunciado las agresiones sexistas registradas durante las últimas jornadas en la capital vizcaína, que vive ya las últimas horas de su Aste Nagusia.

Durante la noche de este pasado viernes, la Policía municipal ha practicado cuatro detenciones, cuatro de ellas por tocamientos y una por violencia de género, y el jueves previo arrestó a un varón por tocamientos, mientras la Ertzaintza detuvo a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en la vía pública.

Bilboko Konpartsak activó este viernes la segunda fase del protocolo contra varios casos de agresiones sexistas, y celebró caceroladas de protesta para advertir de que no tolerarán "ninguna agresión".

Además, este sábado representantes de las comparsas de Bilbao se han concentrado al Consistorio y han formado, junto a cientos de ciudadanos que han acudido a la convocatoria, una cadena para protestar por las agresiones sexistas y racistas, y para reclamar unas fiestas "sin ataques" de ningún tipo.