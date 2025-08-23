Ahora

El coste de la vida

Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos

¿En qué te afecta? Productos como los huevos y las ciruelas cuestan casi el doble que a comienzos de año en unas subidas que están afectando en especial a la fruta. Hacer al compra cuesta 300 euros más a pesar de que el carro cada vez está más vacío.

Subida en el carro de la compra
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Llenar menos el carro de la compra para cada vez gastar más dinero y tener que pagar más al pasar por caja. Esa es la realidad. Ese es el día a día que viven los españoles y españolas a la hora de adquirir alimentos. Porque prácticamente todo ha subido. Porque ahora, por lo mismo, el gasto es mayor con productos experimentando subidas de hasta un 16%.

Es, por ejemplo, el caso de los huevos. El caso de un alimento básico. En apenas ocho meses, su precio ha subido cerca del mencionado 16%. La fruta, algo clave para una alimentación saludable, se ha encarecido en un 14%.

Y no es lo único que se ha disparado. El precio del café y del chocolate también ha experimentado subidas que, junto a la del resto de productos, hacen que la cesta de la compra cueste unos 300 euros más a pesar de llevar menos productos en el carro.

Algo que están notando todos. Algo que se puede comprobar a la hora de hacer la compra. Los huevos, antes a tres euros, ya están casi a cuatro. La leche y el pan, también más caros. Y las ciruelas, por ejemplo, han pasado de los dos euros a estar prácticamente al doble.

Cambiar de supermercado como solución

¿La solución? Cambiar de supermercado y buscar aquel donde los productos estén más baratos. Porque, como dicen, el dinero no da para todo y o bien se coge una cosa o bien se coge otra. Los pensionistas, uno de los grupos que más están notando estos ascensos.

Una subida de precios que se lleva notando desde hace meses y en prácticamente todos los sitios. Para prácticamente todos los productos. Porque pocos se salvan. Porque pocos se libran de un ascenso que parece no tener final y que se siente en los bolsillos.

El aceite, un 34% más barato

Entre esas excepciones está el aceite de oliva, que después de las salvajes subidas sufridas hace no demasiado ha experimentado bajadas de hasta el 34% con respecto a comienzos de año. Y el pescado fresco, que está un 6% más barato.

Hay que recordar, en el caso de alimentos como los huevos y al fruta, que hay productos que hasta el 1 de enero o bien estaban exentos del IVA o tenían uno del 2%. Ahora ya no es así, y eso repercute en su precio final.

Las 6 de laSexta

  1. Las más de 350.000 hectáreas quemadas confirman el peor año de incendios en España
  2. Los médicos palestinos se niegan a abandonar el hospital Al Shifa pese a las advertencias israelíes
  3. Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" en Venezuela
  4. ¿Está volviendo Colombia al terrorismo de la época de las FARC?: laSexta analiza la situación tras el doble atentado
  5. Falso respiro en la vivienda: la tremenda subida del precio de las casas opaca al abaratamiento de las hipotecas
  6. Grafiteros al límite: arriesgan su vida por ganar seguidores en redes sociales causando un daño millonario a las arcas públicas