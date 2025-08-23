Ahora

Solo los libros cuestan más de 300 euros

El kit básico de la vuelta al cole ya supera los 500 euros por niño, un 7% más que el curso pasado

Mientras tanto... Cada vez son más las familias que se adelantan un poco y empiezan desde ya a mirar y comprar materiales para aprovechar ofertas, promociones y descuentos, y evitar así sustos en septiembre.

Foto de archivo de la vuelta al colegio

La preparación para la vuelta al cole comienza con una lista de necesidades que parece interminable. Pese a que el verano no ha terminado, en muchas casas ya se habla de libros, uniformes, material escolar y, sobre todo, de cómo afrontar los gastos que supone el comienzo del curso escolar.

El kit básico este año ya supera los 500 euros por niño, lo que supone un 7% más que el curso pasado. Y es que solo en los libros de texto desembolsamos alrededor de 350 euros.

Por este motivo, muchos padres ya se adelantan a la vuelta al cole, ya que comparar precios y aprovechar las ofertas de verano se ha convertido en la mejor estrategia para ahorrar dinero.

Por su parte, los comercios también son conscientes del "desembolso importante" que supone para los padres, tal y como señala Rosana Espinosa, de la papelería Galileo, por lo que intentan ajustar sus precios para aliviar los bolsillos de las familias: "Nosotros intentamos ofrecer alguna oferta", expresa al respecto Rosana.

La vuelta al cole adelantada no solo ayuda a aliviar el bolsillo, sino que también garantiza disponibilidad, menos colas y evitar las prisas de última hora. Así que aunque el verano parezca más corto, sacrificar un rato de las vacaciones puede ayudarnos a ahorrar en tranquilidad y dinero.

