El 'lío' que Márquez evitó por los pelos en su victoria en la 'sprint' del Gran Premio de Hungría

Quartaro se pasó de frenada en la primera curva y estuvo a punto de llevarse puesto al de Cervera, que se volvió a imponer en una carrera corta. Nada nuevo.

Marc Márquez no tiene falla lo más mínimo los sábados. El Gran Premio de Hungría presentaba su nuevo circuito, algo que podía acercar a los rivales del de Cervera por el mero hecho de que ninguno había competido antes allí.

Al final la historia ha sido la misma de siempre. Márquez, primero y, acompañándole en el podio, se han sumado Fabio Di Giannatonio y Franco Morbidelli, las dos VR46. Sin embargo, todo podría haber cambiado en la salida. Fabio Quartararo, que salía sexto, protagonizó una acción temeraria que estuvo a punto de dejar a Marc por el suelo.

El francés frenó muy tarde en la primera curva, se llevó por delante a Enea Bastianini, al que le destrozó la moto, y faltaron pocos centímetros para embestir también al líder del Mundial. Marc se salvó por los pelos y dominó la carrera corta con muchísima superioridad.

Se escapó en las primera vueltas y ya no hubo opción para Di Giannantonio y Morbidelli. Márquez suma su decimocuarta victoria en 'sprint' de quince que se han disputado. La carrera del domingo podría dar alguna sorpresa pero el favoritismo se lo lleva sin duda Marc.

Sus máximos rivales, Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, fueron octavo y decimotercero respectivamente por lo que, con este triunfo, Márquez se acerca un poco más a noveno título mundial.