Tensión entre los países

Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" en Venezuela

El contexto El mandatario venezolano ha considerado que la decisión de Donald Trump de enviar buques al mar Caribe, cerca de las costas de su país, se puede interpretar como "un zarpazo terrorista".

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
La tensión no hace más que aumentar entre Venezuela y Estados Unidos. Después del despliegue de militares estadounidenses en aguas del Caribe, cercanas al país venezolano, para combatir el narcotráfico, Maduro ha acusado a Estados Unidos de querer buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista".

Este mes de agosto, la Administración de Donald Trump ha comenzado a poner en su punto de mira a Venezuela. A principios del mes, el republicano ordenó al Pentágono comenzar a desplegar buques en zonas del Caribe para evitar el tráfico de drogas. Según ha informado la cadena 'CNN', Estados Unidos comenzó a desplegar a 4.000 agentes en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Además, el país norteamericano mantiene su recompensa de 50 millones de dólares para todo aquel que pueda ofrecer información que lleve a la detención de Nicolás Maduro por narcotráfico.

A todo esto, la respuesta del mandatario venezolano ha sido ordenar el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país y este jueves convocó a una jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas" durante el fin de semana.

Este sábado, Maduro ha acusado a Estados Unidos de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" por enviar a varios buques a aguas cercanas a las costas venezolanas: "Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal".

Durante un acto desde la sede del Legislativo, en Caracas, el dirigente también agradeció a los Gobiernos "la solidaridad, el apoyo que le han dado hoy a Venezuela y el rechazo mundial unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Suramérica, y lo sume a sus fracasos de Vietnam, Afganistán, Irak, Libia". Además, sostuvo que el derecho internacional "prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos".

"Venezuela volverá a ganar, ganará otra vez la paz, la estabilidad, el crecimiento, la armonía, entre todos los venezolanos y todas las venezolanas, en cualquier circunstancia que hemos vivido, esa ha sido la fórmula, Dios está con nosotros, porque Dios está con los valientes, con los justos", añadió.

