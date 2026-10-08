El CIS de Tezanos
La crisis de la vivienda preocupa mucho o bastante al 87% de los españoles
Los detalles El 51,6% de los españoles considera que está muy preocupado con la situación de la vivienda en España mientras un 35,4% está bastante preocupado. En cambio, tan solo un 6,6% ha dicho estar poco preocupado.
La crisis de la vivienda preocupa mucho o bastante al 87% de los españoles, según el Barómetro de Vivienda que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves.
El 51,6% de los españoles considera que está muy preocupado con la situación de la vivienda en España mientras un 35,4% está bastante preocupado. En cambio, tan solo un 6,6% ha dicho estar poco preocupado.
Según el barómetro de José Félix Tezanos, al 41,6% de la población le está perjudicando la situación de la vivienda, mientras a un 52,6% ni le está perjudicando ni le está beneficiando.
Además, tan solo el 8,6% reside en una vivienda protegida frente al 86,9% que no. Entre las personas que viven en casa de sus familiares o en una habitación de un piso compartido y no tienen intención de trasladarse a una vivienda independiente en el próximo año, las respuestas que más se repiten es que no lo hacen porque los alquileres son demasiado altos para sus ingresos (84,9%) o porque el precio de compra es demasiado alto para sus ingresos (85,6%).
El 77% no tiene dinero para la entrada o la fianza, el 44,4% está ahorrando para comprar, el 38,8% no tiene trabajo o ingresos estables, el 33,3% está estudiando, el 41,4% tendría que irse a un sitio más lejos y el 46,1% prefiere su situación actual.
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