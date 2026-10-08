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El CIS de Tezanos

La crisis de la vivienda preocupa mucho o bastante al 87% de los españoles

Los detalles El 51,6% de los españoles considera que está muy preocupado con la situación de la vivienda en España mientras un 35,4% está bastante preocupado. En cambio, tan solo un 6,6% ha dicho estar poco preocupado.

Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid. Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.Europa Press

La crisis de la vivienda preocupa mucho o bastante al 87% de los españoles, según el Barómetro de Vivienda que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves.

El 51,6% de los españoles considera que está muy preocupado con la situación de la vivienda en España mientras un 35,4% está bastante preocupado. En cambio, tan solo un 6,6% ha dicho estar poco preocupado.

Según el barómetro de José Félix Tezanos, al 41,6% de la población le está perjudicando la situación de la vivienda, mientras a un 52,6% ni le está perjudicando ni le está beneficiando.

Además, tan solo el 8,6% reside en una vivienda protegida frente al 86,9% que no. Entre las personas que viven en casa de sus familiares o en una habitación de un piso compartido y no tienen intención de trasladarse a una vivienda independiente en el próximo año, las respuestas que más se repiten es que no lo hacen porque los alquileres son demasiado altos para sus ingresos (84,9%) o porque el precio de compra es demasiado alto para sus ingresos (85,6%).

El 77% no tiene dinero para la entrada o la fianza, el 44,4% está ahorrando para comprar, el 38,8% no tiene trabajo o ingresos estables, el 33,3% está estudiando, el 41,4% tendría que irse a un sitio más lejos y el 46,1% prefiere su situación actual.

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