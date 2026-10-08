Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende "señalar a los responsables" del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid.

Los detalles El 51,6% de los españoles considera que está muy preocupado con la situación de la vivienda en España mientras un 35,4% está bastante preocupado. En cambio, tan solo un 6,6% ha dicho estar poco preocupado.

La crisis de la vivienda preocupa mucho o bastante al 87% de los españoles, según el Barómetro de Vivienda que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves.

El 51,6% de los españoles considera que está muy preocupado con la situación de la vivienda en España mientras un 35,4% está bastante preocupado. En cambio, tan solo un 6,6% ha dicho estar poco preocupado.

Según el barómetro de José Félix Tezanos, al 41,6% de la población le está perjudicando la situación de la vivienda, mientras a un 52,6% ni le está perjudicando ni le está beneficiando.

Además, tan solo el 8,6% reside en una vivienda protegida frente al 86,9% que no. Entre las personas que viven en casa de sus familiares o en una habitación de un piso compartido y no tienen intención de trasladarse a una vivienda independiente en el próximo año, las respuestas que más se repiten es que no lo hacen porque los alquileres son demasiado altos para sus ingresos (84,9%) o porque el precio de compra es demasiado alto para sus ingresos (85,6%).

El 77% no tiene dinero para la entrada o la fianza, el 44,4% está ahorrando para comprar, el 38,8% no tiene trabajo o ingresos estables, el 33,3% está estudiando, el 41,4% tendría que irse a un sitio más lejos y el 46,1% prefiere su situación actual.

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