Barómetro laSexta | La intención de voto sitúa al PP como primera fuerza con Feijóo como el político mejor valorado

Sí, pero... El líder del PP suspende en nota con un 4,19. Aún así, supera a Pedro Sánchez (3,4), Santiago Abascal (3) o Gabriel Rufián (2,6).

Según el barómetro de intención de voto de laSexta, el Partido Popular (PP) se posiciona como la primera fuerza política, con un 33,7% de los votos, superando ligeramente los resultados de las elecciones de 2023. El PSOE se sitúa en segundo lugar con un 26,8%, experimentando una pérdida de cinco puntos. Vox aumenta su intención de voto a un 18,6%, mientras que Sumar obtiene un 6,1%. Podemos y Se Acabó la Fiesta registran un 3,3% y un 1,9%, respectivamente. En cuanto a la valoración de líderes políticos, Alberto Núñez Feijóo es el mejor valorado con un 4,19. Un 54% de los encuestados prefiere a Feijóo como próximo presidente del Gobierno, frente al 45,7% que prefiere a Pedro Sánchez.

Los resultados del barómetro de intención de voto de laSexta sitúan al PP como primera fuerza política en base a los datos recabados por el Instituto Invymark.

Según los mismos, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ganaría las próximas elecciones con un 33,7% de los votos, es decir, unas décimas por encima de lo obtenido en los comicios de 2023.

Por detrás quedaría el PSOE con un 26,8%, que registraría una pérdida de cinco puntos desde las últimas elecciones. Toda esa diferencia y un punto más todavía subiría Vox, que recoge un 18,6% en la intención de voto. Sumar quedaría como cuarta fuerza, aunque solo rascaría un 6,1%. Podemos, con un 3,3%, y Se Acabó la Fiesta, con un 1,9%, cerrarían la intención de voto.

A los encuestados del barómetro también se les ha pedido valorar a los principales líderes políticos y ninguno aprueba. El que tiene mejor nota es Feijóo, con un 4,19. Tras él se sitúa Pedro Sánchez con un 3,4 y Santiago Abascal con un 3. Por su parte, Gabriel Rufián se queda con un 2,6%.

Por último, los encuestados prefieren en casi un 54% que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno mientras que un 45,7% prefiere que lo sea Pedro Sánchez.

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