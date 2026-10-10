Barómetro laSexta | Vivienda, economía e inmigración: los tres temas que más preocupan a la hora de votar el 29N

Los detalles Según los resultados de la encuesta, un 40% de los votantes considera la vivienda el tema más importante para decidir a qué partido apoyarán en los próximos comicios, aunque para los votantes de derecha también importan otros aspectos.

El barómetro de laSexta, con datos del Instituto Invymark, revela que la vivienda, la economía y la inmigración son los temas que más influirán en el voto de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Un 40% de los encuestados prioriza la emergencia habitacional, seguido por la economía (22,2%) y la inmigración (19,9%). La corrupción es crucial para un 15,7%. Entre los votantes del PSOE, la vivienda es clave (63,3%), mientras que en la derecha, el PP tiene opiniones distribuidas, con la corrupción como tema principal (37,4%). Los votantes de Vox priorizan la inmigración (66,5%). Además, un 74,5% valora positivamente el adelanto electoral de Pedro Sánchez, aunque solo un 56,5% de socialistas lo apoya. Finalmente, un 55,8% cree que España necesita un cambio de Gobierno.

La vivienda, la economía y la inmigración, por ese orden. Esos son los tres temas que los encuestados del barómetro de laSexta, con datos del Instituto Invymark, reconocen que tendrán más influencia en su voto de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Un 40% de los encuestados considera la emergencia habitacional como el tema más importante que dirimirá a qué formación votarán. En segunda posición queda la economía, con un 22,2%, y en tercera la inmigración con un 19,9%. Para un 15,7% es la corrupción el tema más importante.

Si esta votación la dividimos según la intención de voto, entre los votantes del PSOE la vivienda se mantiene como el asunto más relevante con un 63,3%, pero también la economía con un 27,1%. Una posición repetida a su izquierda, ya que los votantes de Sumar (ahora Frente Amplio) afirman que es la vivienda en un 82,3%.

En cambio, en la derecha está mucho más repartido el aspecto que influirá más en la decisión de su voto. Entre los votantes del PP los cuatro temas están igualados, pero la corrupción es el asunto principal para un 37,4%. Mientras tanto, para los de Vox es más importante la inmigración (66,5%).

Adelanto electoral y posible cambio de Gobierno

Ahora bien, esa no ha sido la única pregunta del barómetro de laSexta. Los encuestados también han valorado la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones para este 29 de noviembre. Una decisión que valora positivamente el 74,5% de los encuestados por un 25,% que opina lo contrario.

Si valoramos el perfil del votante, en más de un 90% de PP y Vox lo considera positivo. También gana esta valoración entre los socialistas, aunque solo en un 56,5%. En cambio, un 68,7% de los votantes de Sumar lo ven negativamente.

Por último, un 55,8% de los encuestados considera que España necesita un cambio de Gobierno por un 43% que descarta un nuevo Ejecutivo.

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