Barómetro laSexta | PP y Vox sumarían el 51,6% de los votos ante una izquierda hundida a pesar del clamor por la vivienda

Los datos Según la última encuesta de InvyMark para laSexta, el PP ganaría las elecciones con el 32,8% del voto, el PSOE obtendría un 28%, Vox un 18,8% y Sumar, un 6,3%. Por debajo quedarían Podemos (3,2%), ERC (1,9%), Se acabó la fiesta (1,8%), EH Bildu (1,5%), Junts (1,2%) y PNV (1,1%).

A menos de dos meses de las elecciones generales, las encuestas sugieren que PP y Vox podrían gobernar con mayoría absoluta, mientras que las fuerzas a la izquierda del PSOE enfrentan un declive significativo. Según InvyMark para laSexta, el PP lidera con el 32,8% del voto, seguido por el PSOE con el 28%, Vox con el 18,8% y Sumar con el 6,3%. PP y Vox alcanzarían el 51,6% de los votos, superando al actual gobierno de coalición, que apenas llegaría al 34,3%. A pesar de un ligero repunte de la izquierda, la diferencia con la derecha sigue siendo considerable. Óscar Puente y Félix Bolaños del PSOE mantienen esperanza en un cambio el día de las elecciones, recordando sorpresas en comicios anteriores.

Quedan menos de dos meses para las elecciones generales y las encuestas arrojan una conclusión muy compartida: PP y Vox estarían en disposición de gobernar con mayoría absoluta y las fuerzas a la izquierda del PSOE sufren un descalabro monumental. Lo hacen, incluso, teniendo en cuenta el contexto de crisis de la vivienda que estamos viviendo en las calles de toda España.

Según la última encuesta de InvyMark para laSexta, el PP ganaría las elecciones con el 32,8% del voto, el PSOE obtendría un 28%, Vox un 18,8% y Sumar, un 6,3%. Por debajo quedarían Podemos (3,2%), ERC (1,9%), Se acabó la fiesta (1,8%), EH Bildu (1,5%), Junts (1,2%) y PNV (1,1%). Con estos porcentajes, PP y Vox sumarían el 51,6% de los votos. El actual Gobierno de coalición, por contra, apenas llegaría al 34,3% de los votos, quedándose lejos de sumar con otras fuerzas que permitieron la investidura de Sánchez en 2023.

Con estos datos, la diferencia entre los bloques de la izquierda y la derecha es de 14,1 puntos, dos puntos menos que los del último barómetro de laSexta, del 7 de septiembre. En aquel barómetro, PP y Vox sumaban un 52,3% de los votos y PSOE y Sumar, un 32,9%, que se elevaba a un 36,2% si incluíamos a Podemos.

La diferencia de bloques era del 16,1%, por lo que el bloque de la izquierda recorta dos puntos en un mes respecto al anterior barómetro, pero sigue a una enorme distancia de PP y Vox. Recordemos que la remontada del año 2023 fue de unos seis puntos.

¿Qué dicen las últimas encuestas?

Los últimos sondeos que hemos conocido son los de 40dB para 'El País' y la 'Cadena SER' y el de Imop para 'El Confidencial'. En el primero, realizado entre el miércoles y el jueves de esta misma semana, PP y Vox se mantendrían por encima del 50% del voto, quedándose a punto de lograr los 200 escaños y muy por encima de la mayoría absoluta de 176 escaños necesaria para conformar un Gobierno de coalición sin necesidad de más fuerzas.

En esta encuesta vemos cómo hay un pequeño repunte de PP, PSOE y Vox respecto al último sondeo, publicado este lunes. Por el contrario, caen Sumar, Podemos y Se acabó la fiesta. Pero esta encuesta incluye el anuncio del adelanto electoral de Sánchez, el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la aprobación de dos decretos de vivienda, su rechazo en el Congreso y su posterior aprobación en Consejo de Ministros. Incluso en sus horquillas más bajas (123 en el caso del PP y en el de 63 Vox), los partidos de Feijóo y Abascal estarían 11 escaños por encima de la mayoría absoluta.

El descalabro de Sumar no lo frenaría ni siquiera si se presentasen como Frente Amplio. La izquierda alternativa al PSOE pasaría del 7,6% del voto al 9,5%. Sumar obtendría el 5,3% del voto y Podemos un 2,3%; entre los dos obtendrían un 7,5%, cuando juntos obtuvieron un 12,3% de los votos en 2023. Esto, en escaños, es todavía más dramático, porque Sumar se quedaría con 5 escaños.

En el caso de la encuesta de Imop, vemos a un Vox todavía más disparado llegando a 70 diputados. PSOE y PP también pierden fuerza en un sondeo en el que sí se recoge al Frente Amplio, algo que no frena el batacazo de la formación, que pasaría de 31 escaños a 11. Podemos se quedaría con un solo escaño y formaría parte del Grupo Mixto.

Recordamos que la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo' sitúa al PP en un 32,6% del voto, con el que obtendrían 140 diputados (tres más que ahora); el del PSOE desciende ligeramente (25,6%), pasando de 121 escaños a 103; y el de Vox sube a ese 18,3%, muy similar a la de 40dB. La formación de extrema derecha pasaría de 33 diputados a 63, lo que permitiría a PP y Vox superar los 200 escaños.

Por el contrario, Sumar caería de 31 diputados a apenas 9, con una caída al 6,6% del voto. Podemos, por su parte, solo obtendría dos escaños, con un 3,3% del voto.

En la encuesta de SocioMétrica para 'El Español' se dibuja un Parlamento en el que PP y Vox tendrían mayoría absoluta. El PSOE perdería 15 escaños y se quedaría con 106, quedándose sin opciones de gobernar debido a ese descalabro a la izquierda de los socialistas. La suma de todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 hoy quedaría reducida a 143 diputados, los mismos que tendría el PP por si solo en esa encuesta.

Puente defiende que las encuestas "no coinciden" con las suyas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, cree que el PSOE "será primera fuerza el día 29 de noviembre" y añade que los datos que ellos manejan "no coinciden" con estas encuestas. "Estoy absolutamente convencido de ello y espero que sumemos. Creo que la izquierda todavía tiene algunos deberes por hacer. La verdad, me gustaría hacer un llamamiento con la que está cayendo y con los riesgos que hay: por favor, pónganse de acuerdo. Que recojan el voto del sentir de la gente, que tengan una papeleta con la que identificarse", ha asegurado en la 'Cadena SER'.

Según Puente, sus encuestas colocan al PSOE como primera fuerza, aunque no es tan claro con las fuerzas a la izquierda de los socialistas. "Quedan más de 50 días para las elecciones. Eso en política es un mundo y no es ningún secreto que el electorado de izquierdas está desactivado desde hace tiempo. No es que se haya ido a otro sitio, sino que está en este momento en la duda, en la abstención y hay que sacarle de ahí", opina el ministro.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aseguró este jueves que, "respetando todas las encuestas" que se publican en los medios de comunicación, aún no se ha votado para las elecciones generales del 29 de noviembre, y puede haber "sorpresas" en el resultado que reflejen las urnas respecto a los pronósticos de los sondeos.

Bolaños ha evocado en ese sentido lo sucedido en las anteriores elecciones generales de 2023, cuando "pasó algo verdaderamente sorprendente, y es que la gente fue a votar y eligió una mayoría que no se parecía a la de la inmensa mayoría de las encuestas publicadas", según ha puesto de relieve.

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