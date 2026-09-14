El CIS de Tezanos aumenta la ventaja del PSOE sobre el PP a 5,5 puntos pese a la crisis en Ceuta

El contexto El CIS que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos no realiza su barómetro mensual en agosto, con lo que este es el primero que testa los efectos electorales de la crisis en Ceuta.

El Barómetro de Opinión del CIS de septiembre revela que la crisis migratoria en Ceuta ha impactado en las expectativas electorales del PSOE, que pierde dos puntos en intención de voto, situándose en un 31%. A pesar de esto, sigue siendo el partido más votado. El PP, por su parte, reduce su distancia con los socialistas a 5,5 puntos, alcanzando un 25,5% de intención de voto, mientras que Vox incrementa su apoyo en 1,3 puntos, alcanzando un 16,6%. Sumar desciende a un 5,7%. Este estudio refleja los efectos electorales de la crisis en Ceuta, que ha dominado la política durante el verano.

La crisis de Ceuta pasa factura al PSOE en sus expectativas electorales, aunque no por mucho ya que el barómetro de José Félix Tezanos sigue manteniendo a los socialistas como el partido más votado. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el partido del Gobierno pierde dos puntos en intención de voto, hasta un 31%.

Por su parte, el PP reduce a 5,5 puntos su distancia con los socialistas, con un 25,5% de intención de voto, 0,4 puntos más que en julio. En tercer lugar, Vox crece 1,3 puntos y sigue como tercera fuerza con un 16,6% de intención de voto. Sumar sigue perdiendo y se queda con un 5,7%, 0,4 puntos menos que en julio. Por tanto, la crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza al PSOE, PP y Sumar.

Valoración de líderes según el CIS

Según el CIS, Pedro Sánchez es el líder mejor valorado con 4,18 puntos. Le sigue Yolanda Díaz con 3,99. En tercer lugar está el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con 3,65 puntos mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, es el líder con menos valoración, con 3,01 puntos.

El organismo demoscópico que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos no realiza su barómetro mensual en agosto, con lo que este, correspondiente al mes de septiembre, es el primero que testa los efectos electorales de la crisis migratoria desatada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Precisamente, el trabajo de campo de este estudio se ha realizado durante los primeros días del mes de septiembre, coincidiendo con la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre la gestión que ha hecho el Ejecutivo de esta crisis.

En esa comparecencia Sánchez anunció la desclasificación de los avisos de los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva, un asunto que ha generado fricciones en el seno del Gobierno, concretamente entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles.

Robles siempre defendió el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras que Marlaska insistía en que no recibieron ningún aviso que alertara de la dimensión de lo que sucedió en la ciudad autónoma.

En cambio, según el CIS, la crisis de Ceuta (casi) no le pasa factura al PSOE. Ante esto, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha bromeado con que el PSOE "está a una invasión más de la mayoría absoluta".

El PSOE seguía en cabeza en julio

El barómetro de julio, el primero tras la sentencia del exmnistro José Luis Ábalos, volvió a situar al PSOE en cabeza, con una estimación de voto del 33%, recuperando 1,7 puntos respecto a junio.

Por contra, el PP caía 2,1 puntos en un mes anotándose un 25,1%, con lo que la distancia entre los dos grandes partidos, que en junio había marcado el mínimo del último año, se colocó en 7,9 puntos, la segunda más baja desde julio de 2025.

En tercera posición repetía Vox, con una estimación del 15,3%, cinco décimas menos que en el mes anterior, mientras que Sumar perdía tres décimas, hasta el 6,1%.

La 'novedad' de la encuesta de julio fue que Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, con su segunda mejor marca en las encuestas del CIS, superaba por primera vez intención de voto en estos barómetros a Podemos, que perdía tres décimas. En concreto, SALF subía siete décimas, hasta el 2,6%, mientras que el partido de Ione Belarra caía hasta el 2,5%.

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