Barómetro laSexta | El 74,5% de los encuestados valora positivamente el adelanto electoral al 29 de noviembre

Los detalles Por partidos, los simpatizantes del PP y de Vox ven, en más del 90%, con buenos ojos ir a las urnas antes de 207. En el PSOE, más de la mitad están de acuerdo, mientras que en Sumar el porcentaje baja al 31,3.

El 29 de noviembre, los españoles acudirán a las urnas tras el anuncio de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez, motivado por el rechazo a dos decretos de vivienda por parte de PP, Vox y Junts. Según un barómetro de laSexta, el 74,5% de los encuestados apoya la decisión de adelantar los comicios. En cuanto al perfil del votante, el 93,9% de los simpatizantes del PP y el 98,3% de los de Vox valoran positivamente este adelanto. En el PSOE, el 56,5% lo ve favorable, mientras que en Sumar, la cifra desciende al 31,3%. Estas elecciones definirán la representación en el Congreso y el Senado.

Toca ir a las urnas. Toca acudir a votar el próximo 29 de noviembre después de que, tras no poder aprobar los dos decretos de vivienda por el 'no' de PP, Vox y Junts, Pedro Sánchez anunciase un adelanto electoral para el último domingo del mes que viene. Según un barómetro de laSexta, el 74,5% de los encuestados valora positivamente estos comicios anticipados.

En cuanto al perfil del votante en cuestión, la diferencia entre los bloques de la derecha y de la izquierda es muy clara. El 93,9% de los simpatizantes del Partido Popular encuestados valora de manera positiva acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre. En Vox, el porcentaje es incluso mayor.

Y es que el 98,3% de los votantes encuestados de la formación de ultraderecha que lidera Santiago Abascal ve con muy buenos ojos el adelanto electoral.

En las formaciones de Gobierno, un 56,5% de los votantes del PSOE, más de la mitad, considera una buena idea ir a las urnas el 29 de noviembre. En cuanto a Sumar, formación que estará en el llamado Frente Amplio y que sigue sin candidato para los comicios cuando apenas quedan 50 días, el porcentaje baja al 31,3%.

Será el 29 de noviembre cuando, tras ese mes de junio de 2023, los españoles y las españolas acudan a votar para elegir a sus representantes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Así lo ha dispuesto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, días después de que cayesen en la Cámara Baja los dos decretos de vivienda que, de nuevo, están en el BOE a la espera de su aprobación o no en la Diputación Permanente del Congreso.

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