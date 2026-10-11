Barómetro laSexta | Más del 80% de los encuestados confía plenamente en el sistema electoral de España

Los detalles El fantasma del pucherazo que agitan voces como Ayuso, Feijóo o la ultraderecha de Vox no ha calado en la sociedad. Ni siquiera en los votantes del PP, que en casi un 70% ven en los comicios un proceso limpio.

El barómetro de laSexta, realizado por el Instituto Invymark, revela que la mayoría de los españoles confía en el sistema electoral del país, a pesar de los discursos de fraude promovidos por algunos líderes del PP y Vox. El 80,6% de los encuestados tiene plena confianza en la limpieza del proceso democrático. Dentro del PP, el 69,2% de sus simpatizantes confía en el sistema, mientras que en Vox, el 54% duda de su integridad. En contraste, el 99,7% de los votantes del PSOE y el 96,9% de los de Sumar confían en el sistema. Respecto al voto por correo, el 62,6% de los encuestados confía en él, aunque la desconfianza es mayor entre los votantes del PP y Vox.

Con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y otros miembros del PP asumiendo los postulados de Vox y poniendo en duda el sistema electoral de España, el barómetro de laSexta con datos del Instituto Invymark ha dejado claro que ese tipo de discurso está calando poco en la sociedad española. Más del 80% de los encuestados, en concreto el 80,6, tiene total confianza en la limpieza del proceso democrático en las urnas.

Por partidos, además, los discursos de pucherazo de los 'populares' tampoco han calado entre sus votantes. El 69,2% de los encuestados que simpatizan con el PP tiene fe en el sistema electoral, por el 30,8% que no lo hace.

En Vox, por contra, sí consideran que algo no va bien en el sistema electoral de España. Tampoco por una mayoría excesiva, pero un 54% considera que no se puede confiar en el proceso. El 46% sí ve limpieza en los comicios.

En los partidos de Gobierno, el 'sí' es casi unánime. El 99,7% de los votantes del PSOE confía en el sistema electoral de España, por solo un 0,3% que no lo hace.

Los simpatizantes de Sumar tienen fe en un 96,9%, con un 3,1% que no confía en la limpieza del sistema electoral de España.

El voto por correo, en duda

En cuanto al voto por correo, el 62,6% expresa su confianza en este sistema por el 37,4 que no lo hace. Aquí sí ha calado el fantasma que han sembrado varias voces de la derecha y de la ultraderecha, con el 66,8% de los votantes del PP encuestados y el 92% de los de Vox expresando su desconfianza.

En los partidos de Gobierno, más del 99% de los votantes del PSOE y de Sumar encuestados consideran que todo va bien con el voto por correo.

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