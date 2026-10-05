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Protestas por la vivienda

La acampada en Sol por la vivienda desayuna entre el escepticismo y la duda de lo que traerá el adelanto electoral del 29N

Los detalles Los acampados en Sol han recibido con escepticismo el anuncio de adelanto electoral. Algunos creen que las protestas han tenido que ver en este movimiento político. Otros muestran sus deseos que de haya una izquierda unida.

Amanece en la acampada en Sol por la vivienda Amanece en la acampada en Sol por la viviendalaSexta

Mirando al móvil y pendientes de las últimas noticias, los acampados en la Puerta del Sol han conocido el adelanto de las elecciones generales mientars desayunaban. Eran las 9:00 horas de la mañana y el rpesidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en Moncloa para hacer una declaración institucional.

Tras días de protestas por el drama de la vivienda y con el desahucio de Maricarmen aún muy presente, el presidente del Gobierno hacía referencia a la necesidad de movilizarse en la calle para lograr "una mayoría parlamentaria" que ayude a seguir avanzando frente a lo ola ultraderechista.

El 'run run' de un adelanto electoral ya llevaba días entre los manifestantes, una opción que algunos veían con escepticismo, como "pasarse el muerto", y que otros acogen como una victoria de la acampada.

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