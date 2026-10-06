El recordatorio de Pablo Simón tras poner Ayuso en duda el voto por correo: "Ya habló de pucherazo en las elecciones municipales de 2023, antes de la 'ley de nietos'"

El politólogo Pablo Simón reacciona a las palabras de la presidenta madrileña quien este mismo lunes animaba a los ciudadanos a que no votasen por correo, poniendo, de nuevo, en duda, el sistema electoral español.

Pocos minutos después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral para el 29 de noviembre, Isabel Díaz Ayuso sembraba la duda de nuestro sistema electoral animando a la gente a no votar por correo, sino a hacerlo presencialmente.

El politólogo Pablo Simón, visiblemente enfadado, respondía así en El Objetivo: "A mí esto me preocupa por una razón evidente y es que si empezamos a dudar de la transparencia del sistema electoral, se cae por su propio peso. Y esto es algo que deberíamos poner pie en pared".

Del mismo modo, quiere recordar que "la presidenta Díaz Ayuso ya habló de pucherazo en las elecciones municipales y autonómicas del año 2023, antes de que hubiera ley de nietos".

Y esto, asegura Simón, "es muy importante recordarlo, porque entonces, si el discurso es anterior al hecho, es evidente que hay una intencionalidad política que no tiene nada que ver con las perfectas discusiones que hemos de tener sobre quién puede votar y quién no, si hay que hacer una circunscripción en el exterior o no, y, por cierto, también la duda perpetua que hay sobre nuestros servicios consulares en España, que son, creo, bastante profesionales".

El poner en duda nuestro sistema electoral, sostiene Simón, "implica que un resultado en el cual no se obtiene aquello que han anticipado las encuestas es automáticamente puesto en cuestión. Y esto es muy problemático de nuevo porque implica que hay actores relevantes del sistema que no aceptan la legitimidad del resultado". En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

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