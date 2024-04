"Con gran satisfacción, queremos compartir con vosotros una excelente noticia: Aliança Catalana ha conseguido los avales necesarios en todas las demarcaciones para presentarse a las próximas elecciones al Parlament, que tendrán lugar el día 12 de mayo". Con estas palabras, la formación liderada por Sílvia Orriols ha anunciado que presentará formalmente su candidatura para el 12M, día en el que se renueva el Parlament catalán. Con un total de 10.195 avales, los de ultraderecha podrán presentarse para presidir el Parlamento catalán después de haber sido el partido más votado en Ripoll (Girona), en las pasadas elecciones municipales.

Un total de 1.401 ripolleses votaron por la formación de extrema derecha que, después de que no fructificara ningún pacto alternativo, accedió al Ayuntamiento del municipio gironés en 2023. ¿Pero qué es exactamente Aliança Catalana? Esta formación de extrema derecha nació en plena pandemia, con la intención de, dice, "salvar Cataluña". Su fundadora es Sílvia Orriols, la (ahora) alcaldesa ultra de Ripoll, quien ha pasado por otras formaciones ultranacionalistas catalanas como Estat Catalá o el xenófobo Front Nacional de Catalunya, con el que se convirtió en concejala en el Ayuntamiento tras las elecciones municipales de 2019. En 2020, siguió como concejala no adscrita para acabar fundando su propio partido.

Qué es Aliança Catalana

La propia Orriols presentó Aliança Catalana como un espacio de encuentro para "todos los nacionalistas" y "todos los independentistas", ya sean "liberales, conservadores, trabajadores o empresarios", con el fin de unirlos a todos y tratar de "salvar la situación del país". Aunque Aliança Catalana nació con un claro objetivo municipal, su intención inicial ya era llegar al Parlament. "Tenemos que intentar salvar no solo Ripoll sino a toda Cataluña de ese foco de inseguridad, de descontrol migratorio y del islamismo radical que afecta cada vez más a nuestra vida cotidiana", dijo en la presentación del partido, en octubre de 2020.

Junto a Orriols está el historiador catalán Jordi Aragonès, primo pequeño del president, Pere Aragonès. Según recoge El País en una entrevista, Aragonès es uno de los fundadores de Aliança Catalana, secretario de Estudios y Programas e ideólogo del partido. Se presenta consciente de ser uno de esos independentistas de derechas para los que el procés supuso un giro a la izquierda del catalanismo. Entre sus referentes está Steve Bannon y, como indican desde el citado diario, "se le iluminan los ojos cuando habla de Donald Trump". En su página web están cuatro de los puntos clave de la ideología de Aliança Catalana: independentismo, lucha contra la inmigración, defensa de la economía e industria catalanas y del modelo de sociedad y familia basados en valores y educación.

Pero lo cierto es que más que por el independentismo, destacan por su sentimiento xenófobo. Consideran que Ripoll (Girona), lugar de nacimiento del partido, es la cuna de una nación que se extingue por la llegada de extranjeros. En redes sociales, la ahora alcaldesa no tiene filtro: "Nunca digo 'Puta España' porque España no consta ni existe"; "España nos roba y Marruecos nos mata"; "¿A Marruecos se le escapan los violadores y todos acaban en Cataluña, o cómo va esto?". Este es el tipo de comentarios que hace la líder de este partido, quien defiende que el enemigo es "España" y que la inmigración va a "absorber" a los catalanes.

Sílvia Orriols: "De extrema derecha, nada"

Sílvia Orriols (Vic, 1984) es abierta islamófoba y considera inmigrante a todo el que no sea catalán. "Catalana soy seguro; islamófoba, probablemente también. Por tanto, islamófoba sí, catalana también, de extrema derecha nada", ha llegado a afirmar. Sin embargo, cuando se le dice que el fascismo por definición promulga los mismos valores que ella, contesta de la siguiente manera: "Si yo soy fascista por hacer eso, toda la humanidad lo es un poco, ¿no?".

A principios de 2024, cuando Orriols ya llevaba casi medio año en el Ayuntamiento de Ripoll, varias familias de inmigrantes denunciaron las trabas a las que se enfrentaban en la zona para ejercer sus derechos, con la Alcaldía impidiéndoles empadronarse, lo que les impide, por ende, ir al médico o estar escolarizados. Según el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, era "cuestión de tiempo" que apareciese una fuerza como Aliança Catalana que concurriera en unas autonómicas.

Aunque considera que la alcaldesa de Ripoll "representa una mínima parte de Cataluña", ha señalado que su candidatura a las elecciones catalanas "altera el panorama electoral y puede perjudicar, principalmente", al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Era cuestión de tiempo que apareciese en Cataluña un fenómeno estrictamente independentista que abogase por la xenofobia y la expulsión de todos los inmigrantes y por un catalanismo absolutamente decimonónico, atrasado y fuera de tiempo", afirmó el mes pasado Carrizosa, que ha apuntado que Orriols es "la cara más descarnadamente xenófoba del nacionalismo catalán".

"Nosotros rechazamos absolutamente este odio y xenofobia del que hace gala Orriols", ha indicado Carrizosa, que ha considerado que el discurso de Aliança Catalana es muy similar al de Vox, aunque el partido de la alcaldesa de Ripoll "va más allá" porque "también considera cuerpos extraños dentro de Cataluña a aquellos que son hijos de otras partes de España".

Conocida ya en el contexto catalán, el president ya adelantó recientemente que no aceptaría los votos de Orriols para ser investido. El viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern, Sergi Sabrià, hombre de confianza de Pere Aragonès y responsable de estrategia electoral de ERC, recordó en una entrevista con EFE que Esquerra había sido "el primer bastión contra el fascismo desde el día de su creación" y "esto no va a cambiar, en ningún caso", ni tan siquiera en el supuesto de que Aliança Catalana dispusiera de la llave de la investidura.

Esta posición se traduce, pues, en "un 'no' rotundo a cualquier tipo de apoyo de Sílvia Orriols en una investidura": "No lo aceptaríamos en ningún caso", ha añadido. "Con el fascismo nosotros no jugamos".