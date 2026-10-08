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Dani Mateo, sobre el "lío" para liderar Frente Amplio: "Amplio no sé, pero hay más frentes abiertos que en La Guerra de los Cien Años"

"¿Lío? Si no les votas es porque no quieres", ironiza Dani Mateo, que analiza junto a Wyoming los posibles candidatos que suenan para configurar Frente Amplio de cara a las próximas elecciones.

Dani Mateo, sobre el "lío" para liderar Frente Amplio: "Amplio no sé, pero hay más frentes abiertos que en La Guerra de los Cien Años"

Quedan 52 días para las elecciones y Frente Amplio sigue a vueltas con su candidato y su formación. "¿Pero qué lío? Si no les votas es porque no quieres", ironiza Dani Mateo, que explica a Wyoming en El Intermedio cómo va la organización de cara a laspróximas elecciones del 29 de noviembre.

"Rufián quería liderar, estaba muy a tope con la idea, hasta que se juntó con Emilio Delgado para reunir a los vengadores de la izquierda contra la ultraderecha, pero aquello duró menos que el cine 3D", bromea el periodista.

Después entró en escena Mónica García, quien, según explica Dani Mateo, "quería a Ada Colau". "Pero Colau dice ahora que no va a ningún alado sin Podemos dentro e Irene Montero ha visto la 'batseñal' y ha dicho que Colau eche el freno porque lo que ella quiere son primarias", ha detallado el colaborador. "Está clarísimo, ¿no? Amplio no sé, pero hay más frentes abiertos que en La Guerra de los Cien Años", zanja entre risas.

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