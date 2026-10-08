Hacia las elecciones generales en directo | Ada Colau insiste en tener "varias caras" en Frente Amplio: "Tiene que estar Podemos"

Ada Colau propone un programa "potente" de consenso para Frente Amplio: "Que todos se sienten en pie de igualdad"

Colau insiste en un Frente Amplio con todas las fuerzas de izquierdas y un "programa común" y ha explicado que ya hay una mesa trabajando en ello. "Que todos se sienten en pie de igualdad", ha señalado, recordando que el debate está muy encendido y haciendo hincapié en la proximidad de las elecciones, algo que eleva el "interés periodístico" que, dice, entiende. Pero pide "paciencia". Su propuesta: "que se haga un Frente amplio sin nadie fuera", con un "programa potente de consenso que ilusione y que todas las caras se pongan a disposición".

Ante la posibilidad de Irene Montero (Podemos) no esté en el Frente Amplio, Colau ha insistido en que le gustaría ver a todas las caras: Mónica García, Antonio Maíllo, Mónica Oltra, Irene Montero... y me encantaría también que estuvieran los Comunes y toda la gente, para que no se pierdan votos. No concibo que no esté Irene Montero".