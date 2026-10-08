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Hacia las elecciones generales en directo | Ada Colau insiste en tener "varias caras" en Frente Amplio: "Tiene que estar Podemos"

La exalcaldesa de Barcelona propone un Frente Amplio "sin nadie fuera", con un programa potente de consenso que ilusione y que "todas las caras se pongan a disposición".

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, miembro de la Freedom Flotilla, comparece ante los medios en Madrid . La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, miembro de la Freedom Flotilla, comparece ante los medios en Madrid . EFE/ Mariscal

Ada Colau propone un programa "potente" de consenso para Frente Amplio: "Que todos se sienten en pie de igualdad"

Colau insiste en un Frente Amplio con todas las fuerzas de izquierdas y un "programa común" y ha explicado que ya hay una mesa trabajando en ello. "Que todos se sienten en pie de igualdad", ha señalado, recordando que el debate está muy encendido y haciendo hincapié en la proximidad de las elecciones, algo que eleva el "interés periodístico" que, dice, entiende. Pero pide "paciencia". Su propuesta: "que se haga un Frente amplio sin nadie fuera", con un "programa potente de consenso que ilusione y que todas las caras se pongan a disposición".

Ante la posibilidad de Irene Montero (Podemos) no esté en el Frente Amplio, Colau ha insistido en que le gustaría ver a todas las caras: Mónica García, Antonio Maíllo, Mónica Oltra, Irene Montero... y me encantaría también que estuvieran los Comunes y toda la gente, para que no se pierdan votos. No concibo que no esté Irene Montero".

Ada Colau, sobre Frente Amplio (Sumar): "Necesitamos varias caras al frente. Tiene que estar Podemos"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha asegurado que de cara a las elecciones generales, Frente Amplio —la coalición de izquierda que se prepara para concurrir al 29N— debe tener "varias caras al frente", "cuantas más mejor", y que sean "de consenso". "Tiene que estar Podemos, etc. todas las fuerzas que quieran. Si fallamos en eso, los ciudadanos tienen derecho de enviarnos a casa", ha señalado en entrevista con TVE.

Colau ha señalado que en este proceso le gustaría ser "útil", y "facilitar que ese Frente Amplio sea más amplio". "En las últimas elecciones había más de una papeleta. Yo planteo un Frente Amplio con una sola papeleta".

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