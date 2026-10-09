Llamazares, sobre las encuestas que dan la mayoría a PP y Vox: "Si algo nos ha demostrado la política en los años recientes es que las cosas cambian en horas"

"Todas las campañas electorales empiezan con encuestas que marcan una tendencia, pero también con la capacidad de invertirla campaña electoral. Si algo nos ha demostrado la política en los años recientes es que las cosas cambian en horas", afirma en Al Rojo Vivo el político Gaspar Llamazares.

El político Gaspar Llamazares analiza en Al Rojo Vivo los sondeos para las elecciones del 29N donde dan a PP y Vox una mayoría absoluta muy sólida. Sin embargo, queda mucho para las elecciones y las cosas pueden cambiar. ¿Conseguirán las izquierdas la remontada?

"Todas las campañas electorales empiezan con encuestas que marcan una tendencia, pero también con la capacidad de invertir la tendencia en la campaña electoral. Si algo nos ha demostrado la política en los años recientes es que las cosas cambian en horas, no en días ni en semanas. Por tanto, el juego está encima de la mesa", afirma Llamazares.

De este modo, "la izquierda a la izquierda del PSOE tiene que maximizar sus votos y el PSOE y el resto de la izquierda también tienen que maximizarlos en el Senado y tendremos que llegar a acuerdos", señala el político aclarando que no se extraña de la situación porque "somos seres humanos, aunque algunos no lo crean, y por tanto, junto con los objetivos políticos, también hay legítimas aspiraciones colectivas y personales y eso hace difícil entre organizaciones muy plurales llegar a acuerdos, sobre todo en tan poco tiempo".

Por eso mismo, es por lo que el político tenía sus "reservas" con respecto a la convocatoria electoral, pero ya estamos "en la convocatoria y llegaremos finalmente a un acuerdo de una forma o de otra". Se trata, por tanto, de "maximizar el voto y de conseguir darle la vuelta a las encuestas que son muy claras y que apuntan a que el electorado de la derecha está muy movilizado", asegura Llamazares. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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