Sánchez enarbola la figura de Maricarmen para lanzar la precampaña y recuerda que PP, Junts y Vox tumbaron los decretos de vivienda

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha señalado que el PP presenta un dilema de "susto o muerte" porque si están en la oposición "insultan" y si están en el Ejecutivo "recortan".

Pedro Sánchez ha centrado su primer acto de precampaña en las políticas sociales, destacando la vivienda como tema clave. El presidente del Gobierno ha subrayado la aprobación de un nuevo decreto de vivienda, a pesar de la oposición de PP, Junts y Vox, y ha prometido seguir defendiendo esta medida si gana las elecciones. En su discurso en Dos Hermanas, Sevilla, Sánchez ha criticado a la derecha por sus "mensajes de miedo" y ha defendido los logros de su gobierno, como la revalorización de las pensiones y el crecimiento económico. Además, ha denunciado las "mentiras" sobre el voto por correo difundidas por PP y Vox, sugiriendo que estas acciones reflejan su temor a perder las elecciones. Sánchez ha concluido enfatizando que su proyecto representa el avance, el optimismo y la esperanza frente a la visión conservadora de sus oponentes.

Pedro Sánchez tiene claro que estas elecciones pasan, en buena medida, por la vivienda. Por ello, el presidente del Gobierno ha recordado en su primer acto de precampaña que ha aprobado el nuevo decreto de vivienda a pesar de que lo tumbaran PP, Junts y Vox. Uno que, asegura, defenderá cuando vuelva a ganar las elecciones, como hará con el resto de políticas sociales.

Porque el presidente del Gobierno ha centrado su discurso en el acto de Dos Hermanas (Sevilla) en las políticas sociales, en los derechos sociales, en la vivienda, en los pensionistas o en las mujeres para posicionar claramente la postura del PSOE frente a la de la derecha.

El líder del Ejecutivo ha enarbolado la figura de Maricarmen al poco de comenzar su intervención para mandar todo su "cariño y respeto" a sus seres queridos y a todas las personas que como ella están sufriendo los "los abusos, las amenazas y la especulación de los fondos buitre".

"Hace diez días, en un mitin muy semejante a este, antes de convocar las elecciones, dije y me comprometí a llevar a las Cortes y aprobar antes en un Consejo de Ministros y Ministras un real decreto ley que protegiera a los pequeños propietarios y también a los inquilinos frente a la especulación de los fondos de buitre. Y fue tumbado por el Partido Popular, por Junts y por Vox. Y entonces me atuve mi compromiso", ha recordado.

Sánchez ha recalcado que, tras disolver las Cortes, llevó al Consejo de Ministros el decreto de vivienda para que estuviera vigente: "Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento con una amplia mayoría progresista y un Gobierno progresista reforzará y mantendrá ese Real Decreto-ley de vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación. A nosotros nos corresponde llegar tan lejos como quiera la gente de la calle y llegar tan lejos como nos permita la fuerza del voto de la gente".

"Hoy la causa social lleva el nombre de una mujer de 87 años que falleció desahuciada y que nos dijo algo muy importante que recordar durante todos estos días y los años que tendremos de Gobierno después del 29 de noviembre. Nos dijo que 'lo que yo he sufrido no lo sufra nadie más'. Pues yo quiero decirle a los ciudadanos y ciudadanas que sufren ese problema de la vivienda, que honraremos ese ejemplo de vida. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.".

Tras ello, el presidente del Gobierno ha sacado pecho de que su Ejecutivo "ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y está aumentando la hucha de las pensiones hasta 20.000 millones de euros", así como lo ha hecho para reivindicar que la situación de las mujeres, el colectivo LGTBI o los autónomos están mejor que cuando gobernaba el PP.

El PSOE frente "al discurso del miedo"

Pedro Sánchez también ha contrapuesto la postura socialista con lo que, según él, tienen enfrente: mensajes de miedo. "Llevan ocho años con el España se hunde. No, no, no toquéis la reforma laboral. No subáis los impuestos a la banca, no reconozcáis impuestos a las grandes energéticas no vaya a ser que se nos vayan los inversores, no vaya a ser con esta reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional que se caiga el empleo, que se destruya empleo", ha comentado.

Ante ello, ha apuntado que el Banco de España ha subido al 2,6% las previsiones de crecimiento económico, "creciendo tres veces más que la zona euro y concentrando el 85% de la creación de empleo de zona euro".

"Si os fijáis, están siempre con la fábula de Pedro y el Lobo. El uno que llama cáncer a las bajas laborales. El otro que dice que hay que privatizar las pensiones porque no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Bueno, ha salido Aznar diciendo que hasta incluso la monarquía constitucional parlamentaria no se gana si gana el malvado Sánchez. En la fábula de Pedro y el Lobo, el Lobo son ellos. Yo en todo caso seré un perro que no tiene amo y si sirvo a alguien es a la gente de a pie", ha dicho.

Además, el presidente del Gobierno ha expresado que estas elecciones también van de la "buena política frente a la mala educación": "El otro día escuchaba al portavoz del PP decir que si gana el PP se acabaron los insultos. La verdad es que es un dilema de susto o muerte para la gente. Si están en la oposición, insultan. Y si están en el gobierno, recortan. Pues yo prefiero que estén cuatro años más en la oposición insultando y nosotros gobernando para la gente, para hacer los avances sociales que merece la gente, particularmente en vivienda".

"Y frente a su proyecto, frente a su proyecto de una España en blanco y negro, la de Feijóo y de Abascal, nosotros somos la España que representa el avance, el optimismo y la esperanza. Fijaos que lo único que ofrecen es el recorte", ha comentado.

Por último, Sánchez también ha abordado las "mentiras" sobre el voto por correo que PP y Vox piden evitar: "Yo creo que este bulo lo expanden porque tienen miedo a perder. Y efectivamente, van a perder las elecciones y van a estar cuatro años más gobernando el Partido Socialista. Pero, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué siembran dudas sobre el derecho a votar por correo? ¿No os parece un poco raro empezar una campaña electoral desanimando a la gente a que vote? Fijaos que es curioso, pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor".

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