Los detalles Cualquier declaración, anuncio o gesto puede cambiarlo todo. Así, los candidatos a la Presidencia encaran la cuenta atrás buscando el voto de quienes todavía dudan.

En la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29N, los candidatos a la Presidencia del Gobierno centran sus esfuerzos en captar el voto de los indecisos, que representan entre un 15% y un 20% de los votantes, según Ignacio Jurado, politólogo del CSIC. Jaime Villaverde, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, destaca que el voto se decide cada vez más tarde. Las encuestas finales se publicarán este lunes, y se espera un debate con varios partidos. El PP enfrenta el reto de debatir con Vox, mientras que el bloque de izquierdas busca remontar en las encuestas, como ocurrió en 2023. Casos recientes en otros países, como Brasil y Argentina, muestran que sorpresas de última hora son posibles, y en España, un trasvase de votos podría cambiar el panorama.

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29N encaran la última semana de campaña buscando el voto de los indecisos. Los políticos apelan a los que todavía dudan, ya que cada voto puede ser decisivo.

"Los votantes tenemos lealtades menos estables y esto hace que cada vez sean más importantes los últimos días de campaña. Aproximadamente, un 15% o un 20% de votantes dicen que están indecisos", señala al respecto Ignacio Jurado, politólogo del CSIC.

En la misma línea, Jaime Villaverde, profesor de Ciencias Políticas Universidad Pontificia Comillas, subraya que "el voto cada vez se decide más tarde".

Este lunes se publicarán las últimas encuestas electorales, pero habrá nuevos debates ente candidatos, con más partidos en liza. Para el politólogo Jurado, "el riesgo principal del PP en esta última semana, y sobre todo, habiendo un debate a varias bandas, es tener que debatir con Vox presente".

Por su parte, el bloque de izquierdas aspira a remontar las encuestas, tal como hizo en 2023, cuando la media de los sondeos del bloque de derechas sumaba 178 escaños. "Eso ahora no es así en ningún caso, ya que la media de las encuestas da 193 escaños al bloque de derechas", subraya al respecto el profesor Villaverde.

Las sorpresas que dieron otros países

Sin embargo, hemos visto recientemente sorpresas de última hora en los comicios que auparon a Lula en Brasil, Magdalena Andersson en Suecia o Milei en Argentina. Todos ellos le dieron la vuelta a unas encuestas que vaticinaban su derrota. En España, sería necesario un trasvase de votos entre bloques.

En este sentido, el profesor de Ciencias Políticas apunta que "hay gente que se puede situar en el centro y que está dudando ahora mismo si votar al PP o al PSOE". Tal vez por eso Sánchez haya decidido ahora jugar la carta de la moderación, como se vio en el cara a cara ante Feijóo.

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