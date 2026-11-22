Los detalles Jesús Torres, actor y productor en El Aedo Teatro, destaca que lo que tienen en común las cinco obras canceladas es que "son susceptibles de tener un carácter ideológico".

Cinco obras teatrales en Pinto han sido suspendidas por su supuesto carácter ideológico, según Jesús Torres de El Aedo Teatro. Entre las obras canceladas se encuentran una sobre Federico García Lorca y otra protagonizada por José Sacristán, quien expresó su tristeza por el regreso de comportamientos que evocan una España "tahúr, zaragatera y triste", citando a Antonio Machado. El Ayuntamiento de Pinto niega las acusaciones, afirmando que la programación está en desarrollo. El consejero de Cultura de Madrid prometió reubicar las funciones. Las agrupaciones teatrales afectadas se reunirán con el alcalde para buscar soluciones.

Las cinco obras que se han suspendido en Pinto tienen en común que "son susceptibles de tener un carácter ideológico", tal y como subraya Jesús Torres, actor y productor en El Aedo Teatro. "Hay una obra sobre Federico García Lorca, otra protagonizada por José Sacristán y otras que hablan de memoria histórica, señala el actor.

El actor José Sacristán, que protagoniza una de las obras que han sido canceladas, reconoció este sábado en laSexta Xplica que lo que siente es "pena y tristeza de que vuelvan a aparecer síntomas o comportamientos que vuelvan a remitirnos, como decía Don Antonio Machado, a la España 'tahúr, zaragatera y triste".

Mientras, desde el Ayuntamiento de Pinto rechazan las acusaciones y aseguran que la programación aún está "en fase de elaboración". Por su parte, el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid ha asegurado que si no se hacen en Pinto, se programarán las cinco funciones en otro lado.

Las agrupaciones teatrales afectadas y el alcalde de Pinto se reunirán esta semana para saber si en 2027 podremos disfrutar del arte de 'Las niñas de Cádiz', y de las personas que forman parte de 'El Verdugo', adaptación teatral de la película de Berlanga y Rafael Azcona. Además, entre las obras canceladas también se encuentra 'Libres!!!', protagonizada por Alba Flores, que habla del feminismo y el anarquismo. Todas ellas son representaciones, al parecer, más necesarias que nunca.

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