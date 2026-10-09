Sánchez no descarta indultar al exfiscal general antes de las elecciones

El contexto García Ortiz está condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en una entrevista que no descarta indultar al exfiscal general Álvaro García Ortiz antes de las elecciones del 29 de noviembre. García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelar secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez indicó que el Gobierno está revisando leyes y medidas pendientes para determinar su viabilidad. El Tribunal Supremo había inhabilitado a García Ortiz y emitido un informe desfavorable sobre su indulto, argumentando la gravedad de sus acciones y la falta de reconocimiento del orden jurídico por parte del condenado.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado en una entrevista en 'elDiario.es' que no descarta indultar al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Sánchez ha señalado que el Gobierno está estudiando todas las leyes y medidas que han quedado pendientes con la convocatoria electoral para ver la "factibilidad" de poder aprobarlas "bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de poder ejecutivo".

El Tribunal Supremo inhabilitó a García Ortiz por un periodo de dos años para el cargo de fiscal general por haber revelado secretos en relación a la pareja de la presidenta madrileña.

Además, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo emitió un informe desfavorable a que el Gobierno conceda el indulto al exfiscal general del Estado. Los magistrados que juzgaron a García Ortiz no vieron razones de justicia, equidad o utilidad pública para que se le otorgue esta medida de gracia y, además de la gravedad de unos hechos que tuvieron una "afectación importante de la institucionalidad" de la Fiscalía, resaltaron que no veían en el condenado una actuación posterior que "suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico".

Su informe, preceptivo, pero no vinculante, llegó después de que unos meses antes la Fiscalía sí apoyase un indulto parcial a García Ortiz, en concreto respecto a la pena de inhabilitación. Además de este castigo, el ex fiscal fue sentenciado al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil que ya abonó.

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