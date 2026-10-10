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Lo ratificarán próximamente

ERC y Bildu anuncian una nueva coalición en el Senado para defender sus regiones y sus "mayorías sociales"

Los detalles Las formaciones, en un comunicado conjunto, han asegurado que "la libertad de nuestras naciones y la ampliación de los derechos de la ciudadanía son objetivos que merecen todo el esfuerzo compartido".

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivoEuropa Press
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Esquerra Republicana y EH Bildu han vuelto a unir sus fuerzas. Ambas formaciones han desvelado este sábado que reeditarán su coalición de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en el Senado.

Así lo han señalado en un comunicado conjunto en el que consideran que esta coalición, que se ratificará en los próximos días, se vuelve a realizar para "defender a Euskal Herria y Catalunya y sus mayorías sociales".

En dicho comunicado, recalcan que, "ante la amenaza que supondría un gobierno del bloque reaccionario en el Estado, las izquierdas soberanistas vasca y catalana tienen claro que el 29 de noviembre hay campo por correr y que es posible ganar": "Pero, para ello, es necesario sumar fuerzas, unir voluntades y priorizar lo que comparten nuestros pueblos: la defensa de sus derechos, unas condiciones de vida dignas y su capacidad para decidir su futuro".

Según han destacado, la experiencia demuestra que la respuesta a esta situación "para por la colaboración": "ERC y EH Bildu consideran que esta coyuntura histórica exige mirada larga y responsabilidad para construir una alternativa capaz de hacer frente al bloque reaccionario. Una alternativa que sitúe en el centro las necesidades de la ciudadanía y que priorice los intereses de nuestras naciones a cualquier interés partidista".

"La emergencia de la vivienda es uno de los principales problemas que afrontan tanto Euskal Herria como Cataluña. Por eso, ambas formaciones se comprometen a hacer todo lo que tengan al alcance para contribuir a garantizar el derecho a la vivienda y defender a quienes sufren las consecuencias de esta emergencia", han añadido.

Para ambos partidos, la "libertad" de sus naciones y "la ampliación de los derechos de la ciudadanía son objetivos que merecen todo el esfuerzo compartido": "ERC y EH Bildu vuelven a unir a las fuerzas porque creen que hay partido, que vale la pena disputarlo y que la acumulación de fuerzas es la fórmula para ganarle".

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