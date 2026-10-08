ERC prepara ya una alternativa a Rufián mientras él insiste en que quiere representar al partido "acompañado de otras fuerzas de izquierda"

Los detalles Según ha confirmado el partido, Rufián sigue siendo su candidato, pero está "en reflexión". Tiene hasta el domingo a las 18:00 para tomar una decisión.

ERC está considerando una alternativa a Gabriel Rufián para las elecciones generales del 29 de noviembre. Jordi Albert, portavoz adjunto en el Parlamento de Cataluña y cercano a Oriol Junqueras, ha comenzado a recoger avales para postularse en las listas electorales. Mientras tanto, Rufián, quien aún es el candidato oficial, está en "reflexión" y tiene hasta el domingo para decidir si continúa. Su propuesta de un frente de izquierdas con Sumar y Podemos ha generado tensiones con la dirección del partido. Rufián ha expresado su deseo de seguir representando a ERC, pero condiciona su candidatura a ciertas garantías de trabajo e influencia.

ERC se prepara ya para una posible alternativa a Gabriel Rufián. El actual portavoz adjunto del partido en el Parlamento de Cataluña, Jordi Albert, se ha postulado para ir a las listas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Mientras, el líder de los republicanos en el Congreso ha respondido a las dudas sobre su candidatura: "Lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera".

Albert, que según ha informado EFE es el hombre de confianza del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha empezado a recoger avales para ir a las listas en representación de la federación del Baix Llobregat, una de las más grandes del partido, lo que le daría un puesto de salida en la candidatura, según ha informado ERC a laSexta.

Este proceso es paralelo y distinto al de recogida de avales para ser el cabeza de lista de Esquerra para las elecciones generales, que termina en tres días. Según ha confirmado el partido, Rufián sigue siendo su candidato, pero está "en reflexión". Tiene hasta el domingo a las 18:00 para tomar una decisión.

Ante esto, ERC sostiene que debe tener un candidato sí o sí, y si Rufián finalmente no quisiera deberían ponerse a buscar otro que tenga el apoyo de dirección y el consejo nacional.

Un pulso por un frente de izquierdas

Rufián ha mantenido un pulso con la dirección por su apuesta por un frente de izquierdas que incluya a Sumar y Podemos, en contra de la opinión de la cúpula del partido. Según ha podido saber laSexta está esperando respuesta a una serie de condiciones mínimas de trabajo para poder continuar representando a ERC.

El propio Rufián ha respondido este jueves en redes a las dudas sobre su candidatura y ha asegurado que lo intentará "hasta el final". "Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene", ha escrito.

Y ha agregado: "Y lo estoy intentando hacer acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas porque esto solos no se gana. Y lo intentaré hasta el final. Y ojalá ERC también lo quiera. Nada más". "Y ni voy a entrar en ningún culebrón ni voy a rajar de nadie por mucho que se mienta y por mucho que se filtre", ha concluido.

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