Puente hace un llamamiento para que la izquierda a la izquierda del PSOE esté unida de cara al 29N: "Por favor, pónganse de acuerdo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

¿Qué ha dicho? Puente ha asegurado estar "absolutamente convencido" de que su partido va a ganar las elecciones el próximo 29 de noviembre y ha señalado que espera que la izquierda sume. "Nada me gustaría más", ha dicho.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado en una entrevista en la 'Cadena SER' su convicción de que el PSOE será la primera fuerza en las elecciones del 29 de noviembre. Puente admite que la izquierda tiene deberes pendientes y hace un llamamiento a la unidad para reflejar el sentir de la gente y enfrentar los riesgos actuales. Según encuestas internas del PSOE, el partido lidera, aunque reconoce que el electorado de izquierdas está desactivado. Puente cree que hay tiempo para movilizar a los votantes progresistas y espera un acuerdo entre Frente Amplio y Podemos. Sobre el liderazgo de Ada Colau en el Frente Amplio, señala que deben decidir ellos, enfatizando la importancia de elegir a los mejores.

"El PSOE será primera fuerza el día 29 de noviembre". Así de claro se ha mostrado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista en la 'Cadena SER' donde ha reconocido que "la izquierda todavía tiene algunos deberes por hacer".

Así, Puente ha asegurado estar "absolutamente convencido" de que su partido va a ganar las elecciones el próximo 29 de noviembre y ha señalado que espera que la izquierda sume.

De esta manera, ha hecho un llamamiento "con la que está cayendo y con los riesgos que hay": "Por favor, pónganse de acuerdo, que recojan el voto del sentir de la gente, que tengan una papeleta con la que identificarse. Porque lo que se asoma es suficientemente grave como para que se dejen al lado egos y se piense en el futuro de nuestro país".

El ministro ha reconocido que en las encuestas internas que tiene el PSOE, les dan como primera fuerza el 29N. Sobre qué dicen las encuestas de la izquierda de su partido, Puente ha insistido que "quedan más de 50 días para las elecciones". "Eso en política es un mundo y no es ningún secreto que el electorado de izquierdas está desactivado desde hace tiempo. No es que se haya ido a otro sitio, sino que está en este momento en la duda, en la abstención y hay que sacarle de ahí", ha señalado.

Puente ha reconocido que en estos 50 días, "si lo hacemos bien, si la izquierda hace sus deberes y hace una candidatura que sea reconocible, si realmente se es consciente de la gravedad de la situación y se actúa en consecuencia, yo creo que hay tiempo más que de sobra para que toda esa gente salga de esa duda y salga de la abstención y apoye opciones progresistas que afronten el futuro de nuestro país de la forma que hay que afrontarlo y no nos lleven a un terreno desde luego bastante peligroso".

Al ser preguntado por un acuerdo entre Frente Amplio y Podemos, el ministro ha respondido "ojalá". "Nada me gustaría más que una izquierda a la izquierda del PSOE estuviera unida", ha añadido.

Además, sobre si está a favor de que Ada Colau sea quien lidere el Frente Amplio, Puente se ha limitado a decir que "eso lo tienen que decidir ellos". "Hay que elegir siempre a los mejores. Si los tienes y no lo eliges el público castiga, ahí lo dejo", ha asegurado.

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