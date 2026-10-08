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La batalla que queda por librar en el Frente Amplio: el reparto de los puestos de salida con la duda sobre la entrada de Podemos

¿Por qué es importante? Ada Colau ha evitado hablar directamente de un liderazgo, pero sí ha confirmado su disposición a dar un paso adelante. "Estoy dispuesta", a lo que ha añadido, "tiene que estar Podemos".

La batalla que queda por librar en el Frente Amplio: el reparto de los puestos de salida
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Ada Colau ya ha dejado clara su posición sobre el proyecto de Frente Amplio que negocia la izquierda a la izquierda del PSOE: está dispuesta a ser candidata, pero con una condición. El espacio tiene que ser realmente amplio y, para ella, eso pasa por que Podemos también forme parte del acuerdo.

La exalcaldesa de Barcelona ha evitado hablar directamente de un liderazgo, pero sí ha confirmado su disposición a dar un paso adelante. "Estoy dispuesta. Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata. Me gustaría ser útil", ha señalado.

A continuación, ha marcado el requisito que condiciona ese posible paso adelante: "Tiene que estar Podemos. Si estamos todas, pues yo también estaré". Un mensaje que coloca de nuevo a Irene Montero y a Podemos en el centro de unas negociaciones que avanzan con el calendario electoral cada vez más cerca. Colau no lo plantea abiertamente como una exigencia para encabezar la candidatura, pero su mensaje deja claro que no contempla dar el paso si el acuerdo deja fuera a una de las principales fuerzas del espacio.

Más allá del nombre que encabece el proyecto, el principal escollo de las conversaciones está ahora en cómo se repartirán los primeros puestos de las listas. Son esas posiciones las que tienen más posibilidades de convertirse en escaños en el Congreso y, por tanto, las que concentran buena parte de la tensión entre las distintas formaciones. Uno de los nombres que Más Madrid pone sobre la mesa es el de Emilio Delgado, junto a otros candidatos que la formación considera que deberían ocupar puestos de salida.

Delgado ha evitado entrar en detalles sobre las negociaciones: "Mi total disposición, hasta ahí puedo llegar. Yo no estoy en esas negociaciones ni estoy tomando decisiones ahí". Mientras, la posible incorporación de Colau abre otro frente con los Comunes. La exalcaldesa sería la apuesta para ocupar el número uno por Barcelona, pero su llegada podría alterar el reparto de puestos y poner en riesgo la posición del actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Desde las formaciones implicadas intentan rebajar públicamente la disputa por el liderazgo. El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, insiste en que el debate no debería centrarse en quién ocupa el primer puesto. "Lo importante no es quién encabeza, sino para qué vamos", ha defendido.

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