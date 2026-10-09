Sánchez quiere hacer suya una calle que se mueve frente a unas encuestas que siguen dando la victoria a la derecha

Entre líneas Es un clásico lo de apropiarse del sentir de la calle. De ahí nació Podemos tras ese "no nos representan" del 15M y la derecha, en la oposición, lleva años repitiéndolo. Han negado la legitimidad del Ejecutivo desde el minuto uno, convocando o participando en manifestaciones, las últimas por Ceuta.

En plena precampaña, Pedro Sánchez ha afirmado que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos", lo que ha sido interpretado como una crítica a la representación parlamentaria. El PP ha respondido que el Parlamento no respalda las propuestas de Sánchez. A pesar de las protestas por la vivienda, las encuestas siguen dando la victoria al PP con un 33% de los votos, seguido por el PSOE con un 28%. Moncloa ha aclarado que no deslegitiman al Parlamento, pero señalan que éste no refleja la realidad social. La calle se mueve, pero las encuestas no cambian.

Socialistas y 'populares' están en plena precampaña. La frase del día la ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos", ha dicho. Y hay quien ha interpretado que esto es acusar a las cámaras de no representar la voluntad popular. Antes esto, el PP ha contraatacado y ha respondido que el que no es un reflejo de la calle es él.

"Ha habido un bloqueo, por parte de una mayoría conservadora, y claro, eso ha generado una contestación social contraria a la realidad del Parlamento", ha dicho el presidente del Gobierno.

Frente a esto, Miguel Tellado, secretario general del PP y director de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, le ha contestado: "Pedro Sánchez entiende la democracia de una forma, francamente, curiosa. Ahora resulta que el mismo Parlamento que a él le ha elegido presidente, tampoco le vale para legislar porque no respalda sus propuesta".

Por ahora, la calle se mueve pero las encuestas, de momento, no. El desahucio de Maricarmen, la acampada en Sol y las protestas por la vivienda no cambian la intención de voto de los españoles.

Según el barómetro de laSexta, el PP ganaría las elecciones con un 33% de los votos. El PSOE obtendría el 28% de los apoyos y Vox rozaría el 19%. Muy por debajo, les sigue Sumar con un 6%. Los resultados apenas cambian si se comparan con los anteriores a la crisis de la vivienda. PP y Vox aventajan en 14 puntos al bloque que formarían el PSOE, Sumar y Podemos.

Las palabras de Sánchez han generado mucha polémica. Tanta, que Moncloa se ha visto obligada a matizarlas. Fuentes del Gobierno a laSexta han matizado que "no están deslegitimando al Parlamento". Pero, han afirmado, con los decretos de vivienda, por ejemplo, "ha quedado claro que este Parlamento no se parece a la calle".

Estas fuentes han reseñado que hasta los votantes de Junts están a favor de esos decretos y que la formación ha votado en contra de otros intereses que no son los de su electorado. Por eso, han apuntado, Sánchez pide una mayoría más amplia para poder seguir haciendo cosas en el Congreso.

Sánchez quiere hacer suya una calle que se mueve frente a unas encuestas que siguen dando la victoria a la derecha

Pero, ¿hay en realidad ya masas silenciosas? No solo Sánchez ha creído —y expresado— en algún momento que la calle es suya, una afirmación que muy a menudo puede tener más que ver con el deseo que con la realidad.

Es un clásico lo de apropiarse del sentir de la calle. De ahí nació Podemos tras ese "no nos representan" del 15M y la derecha, en la oposición, lleva años repitiéndolo. Han negado la legitimidad del Ejecutivo desde el minuto uno, convocando o participando en manifestaciones. Las últimas por Ceuta, pero también por la amnistía. El mensaje, que la calle está con ellos.

Lo de que la calle está con el Gobierno también lo dijo el expresidente 'popular' Mariano Rajoy apelando, en su caso, a los que no se manifestaban. "A la mayoría silenciosa, que no se manifiesta, que no salen en las portadas de la prensa y ni abren los telediarios", expresó.

Lo dijo en 2012, pero un año antes las urnas le dieron la razón. Y eso que el 2011 fue el año del 15M, cuando gobernaba el PSOE. Entonces acamparon en las calles, pero cuando hubo que votar en noviembre el PP consiguió mayoría absoluta.

Pero entonces no existía Vox, y los expertos creen que pueden capitalizar el descontento, sacar provecho de la masa silenciosa. Las protestas están movilizando a izquierda y a derecha, reforzando las posiciones que ya había y, aunque la izquierda defienda la lucha por la vivienda, también lleva ocho añso gobernando.

Pocos se resisten a venderse como mayoría, hasta la líder de UPyD se atrevió. "Hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben", llegó a decir Rosa Díez. Luego su partido desapareció. Habrá que esperar al 29N para ver de quién es realmente la calle y el parlamento.

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