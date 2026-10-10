Los frentes abiertos con Rufián de protagonista: la izquierda continúa la búsqueda para un candidato a las elecciones

Los detalles Frente Amplio sigue con dos desacuerdos para estas elecciones: qué coaliciones irán y en qué listas van y el candidato que les liderará para los comicios del 29 de noviembre.

Gabriel Rufián emerge como figura central en la coalición de izquierdas para las próximas elecciones generales. Aunque insiste en representar a Esquerra Republicana, Frente Amplio lo considera un posible candidato, mientras que ERC mantiene el hermetismo sobre su decisión, que se revelará el domingo. Frente Amplio enfrenta desacuerdos sobre coaliciones y listas, con Ada Colau sugiriendo la inclusión de Podemos y más grupos de izquierda. Mónica García defiende a Más Madrid, mientras Colau está dispuesta a ceder el liderazgo a Rufián, quien podría unificar la izquierda a nivel nacional. Sin embargo, ERC y Rufián afirman que su lealtad es con Esquerra.

Gabriel Rufián es el claro protagonista en la coalición de izquierdas que se presentará a las próximas elecciones generales. Aunque él insiste en que representará a Esquerra Republicana, desde Frente Amplio le tienden la mano en su búsqueda de candidato que se siguen extendiendo sin sacar nada en claro.

Porque en Esquerra Republicana sigue el hermetismo para dirimir si Rufián será su candidato. Han avanzado que lo desvelarán este domingo, pero mientras tanto sigue existiendo una duda en la izquierda que desde la formación tratar de aplacar reiterando que el portavoz en el Congreso del partido continuará en su rol actual.

Pero, mientras tanto, Frente Amplio sigue con dos desacuerdos para estas elecciones: qué coaliciones irán y en qué listas van. "Evidentemente contamos con que Podemos esté también en esa propuesta de Frente Amplio, nadie entendería lo contrario", afirmaba Ada Colau, quien invita a que más grupos de izquierda se sumen al proyecto.

Ahora bien, Mónica García hace defensa de lo suyo: "Yo represento a una formación que se llama Más Madrid y que es una formación más robusta que nos hacemos cargo de un espacio estatal también". Que aunque Colau sea cabeza de lista que lo haga por Barcelona y no por Madrid para mantener sus nombres.

Y aquí llega el otro gran desacuerdo: el candidato. Porque pese a que todos los focos se ponen sobre ella, Colau confiesa estar dispuesta a ceder su puesto al gran favorito: "Rufián tiene un papel muy importante que jugar. Yo sí le invitaría y estaría dispuesta a ayudarle a no solo ser candidato por Cataluña, sino también ejercer ese liderazgo también para unificar esa izquierda".

Cree que un Rufián como cabeza de lista movilizaría mejor el voto de la izquierda a nivel nacional. Algo que comparten otros comunes, pero no piensa lo mismo la dirección de Esquerra, quienes han asegurado que cuentan con él. Incluso el propio Rufián, que aseguraba que quiere representar a ERC. Una duda de la que se saldrá este domingo.

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