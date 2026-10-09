Pedro Sánchez: "Es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha subrayado en su primera entrevista tras el adelanto electoral que "España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha".

En una entrevista con elDiario.es, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, rechazó la politización por la muerte de Maricarmen, destacando que el Parlamento debería reflejar las preocupaciones ciudadanas. Sánchez enfatizó la necesidad de reivindicar la política para evitar el dolor social, defendiendo el minuto de silencio en memoria de la anciana cuyo desahucio impulsó protestas por la crisis de vivienda. Criticó los insultos de la derecha y abogó por avances sociales, instando a una intervención en el mercado de la vivienda. También expresó preocupación por posibles injerencias extranjeras en las elecciones y desestimó las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado en una entrevista en elDiario.es que rechaza la politización por la muerte de Maricarmen, pero recalca que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en aticazos".

"Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor", afirma Sánchez en la entrevista publicada este viernes, en la que defiende el minuto de silencio convocado en memoria de la anciana, cuyo desahucio activó la movilización ciudadana por la crisis de la vivienda.

El candidato socialista subraya que "España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha" y reitera que "si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda".

"La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos", subraya el presidente del Gobierno.

Sánchez expresa además su preocupación por una injerencia extranjera en las elecciones generales del 29 de noviembre "y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales" y rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo. "Este bulo, y se les ve en la cara, es por miedo a perder las elecciones", asegura.

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