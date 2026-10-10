Ayuso agita la precampaña con insistencias al pucherazo y diciendo que "hay terroristas" en Sol: "Está lo mejor de cada casa"

¿Qué ha dicho? La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido junto a Feijóo a Ifema, en Madrid, donde no ha dudado en acusar al Gobierno, al que ha tildado de "mafia de Estado", de preparar "trampas" para las elecciones del 29N.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra inmersa en la precampaña electoral y ha utilizado un acto del PP para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuestionar el voto por correo. Ayuso acusa a Sánchez de manipular el Tribunal Constitucional y de no respetar la democracia, sugiriendo que su gobierno actúa como una "mafia". Además, ha señalado que el PSOE ha intentado acabar con la jueza Biedma. También ha arremetido contra los acampados en Sol, acusándolos de seguir un proyecto comunista y de estar vinculados a organizaciones terroristas. Ayuso rechaza la violencia y el conflicto, afirmando que España no es un país de barricadas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya está completamente sumida en la precampaña electoral y ha aprovechado un acto del PP en Ifema para tirar de populismo, volver a poner en duda el voto por correo y cargar duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los acampados en Sol.

"Tenemos a un presidente que ha hecho de la mentira su forma de vivir. Es un tramposo y ha usado de manera dictatorial el Tribunal Constitucional, creando un Tribunal Supremo por encima del Supremo para que no puedan juzgarlo", ha declarado la presidenta madrileña, quien considera que Sánchez "no respeta nada y quiere acabar con jueces".

En la misma línea, la política del PP ha manifestado que en el PSOE "han usado todas las herramientas para acabar con la jueza Biedma". "Nos gobierna la mafia", ha subrayado Ayuso, tras lo que ha asegurado que "mientras Sánchez destruye, Feijóo va a construir y va a gobernar devolviendo la dignidad a las instituciones y arreglando todo lo que está destrozando este frente popular".

Pone en duda el voto por correo

"Con Sánchez todo es mentira y circo", ha aseverado la presidenta madrileña, que considera que el líder del Ejecutivo es "capaz de todo". Así, la líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha vuelto a insistir en el pucherazo. "¿Qué pasó en las elecciones de 2023? Todo el mundo sabe lo que pasó en el voto por correo, lo que tardó en llegar y las quejas de los ciudadanos", ha apuntado, al tiempo que ha denunciado que el líder del Ejecutivo "llegó a su puesto con urnas de cartón y ahora tiene prisas con alterar los censos y su ley de nietos".

En este sentido, Ayuso ha acusado al Gobierno de "meter miedo a rectores de las universidades y señalar a periodistas con listas negras" mientras piden a la población que confíe. "El problema es que tenemos al frente del Gobierno a alguien que no respeta la democracia", ha criticado, a lo que ha añadido que "estamos llenos de trampas". "Y ahora viene la mujer más poderosa de España tras la reina Isabel la Católica a decirnos que hacen una huelga general contra la oposición", ha considerado, al tiempo que ha apuntado que "vienen esos 'buenos' pretendiendo aniquilar a una jueza".

Carga contra los acampados en Sol

En este punto, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para "saludar" a los acampados en Sol. "Ya son las 12:00 horas y ya nos pueden contar de qué van". "Si nos han llamado de El Ejido para decir que ya no quedan plásticos para los invernaderos...", ha bromeado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha criticado que "siguen con el proyecto comunista, ahuyentando a inversores".

De esta forma, la política 'popular' ha afirmado que "hay una organización que está en la lista de las organizaciones terroristas a nivel mundial que se ha apropiado de la acampada en Sol, donde no hay estado de derecho ni ley bajo esas tiendas de campaña". "Dicen que 'No habrá paz en las calles' y tienen razón, porque si la paz que nos ofrecen es la de los cementerios, como todos estos años, no la queremos", ha expresado, tras lo que ha dicho que "solo conciben la paz desde la violencia".

Finalmente, Ayuso ha terminado su discurso destacando que no quiere "ni calles ardiendo por un golpe de Estado como en Cataluña, ni Kale Borroka, ni escraches, ni boicots a La Vuelta". "Esa España que no es real se va a ir por el sumidero con Pedro Sánchez. No somos una España gris de barricadas y conflicto", ha concluido.

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