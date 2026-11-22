¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno se sienta con Gonzo para desgranar algunos de los puntos más polémicos de sus ocho años como presidente y para hacer gala de su positivimo sobre los comicios: "Cómo pase a la historia se lo dejo a los historiadores, yo estoy centrado en el 29 de noviembre".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato socialista, regresa a la Cafetería HD en Chamberí tras una década, en el último programa de Salvados con Gonzo. Con un aire de victoria, Sánchez repasa su carrera política desde que renunció a la Secretaría General del PSOE hasta ahora, enfrentando desastres naturales, una pandemia y el auge de la extrema derecha. Asegura que ganará las elecciones del 29 de noviembre, destacando la movilización en la campaña. Sánchez aborda temas como su relación con Carles Puigdemont y su fe en Zapatero, mientras defiende su gestión y su vida personal. Con confianza, afirma que no tendrá que abstenerse en las elecciones, convencido de su victoria.

Hacía una década que la Cafetería HD, en el barrio madrileño de Chamberí, no abría sus puertas para un presidente del Gobierno. Solo para él. Pedro Sánchez regresa 10 años después al bar y a Salvados, en el último programa capitaneado por Gonzo, y vuelve con el aire victorioso que está siendo santo y seña de una de las campañas electorales más seguidas de lo últimos tiempos.

El presidente del Gobierno y candidato socialista desgrana así una década completa desde que renunciara a la Secretaría General del PSOE hasta ahora, cuando se ha presentado ya a seis comicios y lleva ocho años como presidente de España.

Ataviado con un pin que representa los objetivos europeos de la Agenda 2030, esa a la que tanto teme Vox, Sánchez reconoce, a una semana de las elecciones generales y tan solo 12 horas después de enfrentarse a un polémico cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, que "para nada" pensó en 2016 que llegaría a ser presidente.

Ahora no duda en afirmar que tiene claro que ganará las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre. "Tengo mis datos, no suelo autoengañarme, y tienen muy buena pinta", asevera, a la vez que hace hincapié en que "nunca" había visto tanta movilización en una campaña electoral.

Pero hasta llegar hasta esa positiva convicción sobre los resultados del 29N, Sánchez hace un repaso de más de una hora por una carrera política en la que ha sobrevivido a sorpresivos desasatres naturales, una pandemia, el auge de la extrema derecha y, de momento, a las tramas judiciales de corrupción que rodean a miembros de su partido y de su familia.

"La política tiene un parte muy dura, muy cruel", dice al recordar cuando dejó su escaño de diputado en 2016 porque no quería facilitar la investidura de un Mariano Rajoy al que echaría del Ejecutivo dos años después por una moción de censura. Años después de su estrategia para llegar el Gobierno, concretamente en 2025, vio como su mano derecha, Santos Cerdán, entraba en la cárcel por su implicación en el caso Koldo después de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, momento en el que no duda en señalar que estuvo a punto de convocar elecciones. "Para mí fue el momento más difícil. Estuve dos días muy tocado", señala.

"La opinión publicada y la pública"

Aunque Sánchez se detiene poco en el pasado, pasa de puntillas por el nombre de Ábalos y habla muy poco de ese caso de corrupción que ha marcado su última legislatura. El presidente, frente a Gonzo y sin haber comenzado aún la resaca tras el debate del pasado jueves, hace un análisis del mismo, eso sí, sin mostrar mucha preocupación por las opiniones que dieron como vencedor al candidato del PP.

Así, reconoce que ha dormido cinco horas, "pero del tirón" y que no pensó en nada del encuentro a dos en la Academia de Televisión antes de dormir. "Me fui a la cama con la satisfacción de ver un objetivo cumplido", afirma pese a que su estrategia, la que él ha denominado de "no entrar al barro", ha sido muy criticada.

Sánchez se sienta ante Gonzo 12 horas después del cara a cara con Feijóo:"He dormido cinco horas, pero del tirón"

"La opinión publicada y la opinión pública no tienen por qué coincidir", insiste mientras explica que tiene una dilatada experiencia en debates después de seis elecciones y que la actitud de Feijóo, que lanzó críticas e insultos, fue "muy previsible". "La gente piensa que un debate es como combate de boxeo y nada tiene que ver con eso", cuenta Sánchez, que reitera que "en la opinión pública" ganó.

"Suena muy sobrado", le dice un Gonzo sorprendido y Sánchez insiste en que no se sintió incómodo durante el debate pese a ni mirarse con Feijóo (con el que no se ha reunido en privado desde 2023) y en la que reconoce no tener nada en común con el 'popular', del que no duda en hacer un duro perfil.

"Somos como el agua y el aceite. No somos personas que conectemos en lo personal", reconoce Sánchez tras ver esos minutos previos al debate en los que no intercambiaron palabra. Para el socialista, "Feijóo es una persona de otra época, desacoplado a la España del siglo XXI".

Sánchez perfila a Feijóo tras su cara a cara: "Es una persona de otra época, desacoplado a la España del siglo XXI"

"Lo que hemos visto durante estos últimos cuatro años es que Feijóo solo habla de mí y de mi familia y yo lo que quiero es hablar de aquellos que están viendo el debate", declara en referencia al encuentro del jueves y reconoce que pudo "hacer cosas difíciles de entender".

Así, reconoce que pidió disculpas y que ofreció acuerdos. "Lo hice porque el mundo vive una situación muy paradójica, también los medios. Vivimos un momento de unas transformaciones enormes pero desgraciadamente hoy los ciudadanos ven la política con una extraordinaria desconfianza. Los políticos tenemos que dignificar la política", explica. "Dignificar la política es reconocer los errores, pero también los aciertos", agrega. "Gané de largo", insiste sobre el debate y insistiendo en que Feijóo "fue maleducado y se basó en datos falsos"lanza un dardo: "Se basó en bulos, probablemente de su amigo Inda en Okdiario".

Gonzo admite que cuando le vio en televisión pensó "que se había pasado con la tila", algo que ha sido muy comentado en los últimos días tras el debate. Pero el presidente se ríe. En esta ocasión y durante gran parte de una entrevista en la que insiste mucho en que se siente "deshumanizado" por el PP y Vox y también por algunos medios.

"Han tratado de deshumanizarme"

"Durante todos estos años se ha tratado de deshumanizarme. Se ha dicho que soy una persona que polariza, maleducada, que insulta, que solamete hago confrontar... probablente para mucha de esa gente fue una sorpresa ver a un presidente del Gobierno queriendo dignificar un deabte político", manifiesta.

Y el debate da para mucho más, pero lo cierto es que Sánchez tiene muchos temas de los que hablar. Mucha tela que cortar, como por ejemplo su relación con Carles Puigdemont y las palabras del líder de Junts en una entrevista en la que le tacha de "amoral" y apunta a que tiene "una ambición desmedida". Críticas con las que Feijóo abrió el debate del jueves. "Me sorprendió, me pareció un poco exótica", señala entre risas sobre la entrevista de Puigdemont. "No sé, me parece todo un poco raro, además en 'El Mundo", afirma.

Sánchez, sobre la entrevista de Puigdemont donde le tacha de "amoral": "Me sorprendió, me pareció exótica"

También carga contra el PP por "dar credibilidad" a las palabras del catalán. "No deja de ser curioso que den credibilidad a quien se le han negado cuando las ha interesado", espeta. "Pero cuando dice algo es palabra de dios", agrega. Sobre este asunto, Sánchez habla de sus pactos con Junts, dice que se "hizo de la necesidad, virtud" y deja clara que no dio luz verde a la amnistía por el líder de Junts: "Lo hice por la convivencia".

Además, deja claro a Gonzo que no aceptaría, en el caso de que gane las elecciones, un pacto con los convergentes si piden un referéndum de autodeterminación. "Es todo lo contrario de lo que hemos venido haciendo", señala y agrega que en su Gobierno "se ha respetado la Constitución".

La fe ciega en Zapatero

También tiene palabras sobre José Luiz Rodríguez Zapatero. El referente socialista y expresidente que ha sido imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. Para el presidente del Gobierno sigue siendo una pieza fundamental en su carrera política, "un activo de partido", también en esta campaña electoral, en la que no ha participado por decisión propia. "Él me está ayudando, de manera personal, me está aconsejando, tiene mucha experiencia en campaña", confirma.

Pero no quiere entrar a valorar si es culpable de los delitos de los que se le acusa o no. "Lo último que quiere es tener esas joyas", dice sobre los collares, pendientes y pulseras que el histórico socialista ha dicho que fueron un regaló de Arabia Saudí y añade que cree que "es probable" que esté arrepentido de no haberlae entregado antes a Patrimonio Nacional. "José Luis me dio sus explicaciones, yo le creo", expone.

Y poco más. En su paso por Salvados, Sánchez no entra en demasía en esos casos de corrupción que el PP menta en cada mitin de campaña, en cada debate. No así en la reciente dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda o sobre la imputación a su mujer, Begoña Gómez, y su eterno amor que ha sido paseado en los mítines recientemente.

Sobre el exministro de Transportes, no duda en calificar su gestión como "buena" con respecto a la crisis ferroviaria. "Ha sido muy buen ministro de Transportes y muy buen ministro en situaciones críticas", apunta pese a que confirma que tuvo "dudas" sobre su dimisión. "Hizo lo correcto al hacerlo después de aprobar las ayudas para los familiares de las víctimas; rendir cuentas ante los medios de comunicación y las Cortes Generales; plantear soluciones a esta quiebra de confianza que, por desgracia, hemos sufrido en la linea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y, posteriormente asumir las responsabilidades políticas", afirma.

Sánchez reconoce que tenía dudas sobre la dimisión de Puente tras Urda: "Fue lo correcto al hacerlo después de aprobar las ayudas y rendir cuentas"

En cuanto a Begoña, de la que ha hablado en su reciente entrevista en la prensa rosa, vuelve a clamar por su amor, insiste en que no puede vivir sin ella: "Soy una persona enamorada de mi mujer, no concibo mi vida sin Begoña". Tampoco se moja, como con Zapatero, en si tiene miedo de que su esposa vaya a la cárcel cuando se celebre el juicio en su contra por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Así, se enorgullece de que su mujer haya participado en un mitin de campaña porque considera que entre la militancia socialista es muy querida y porque ella "no ha hablado en todos estos años de este proceso kafkiano". Así denomina al juicio del juez Peinado, del que pone en duda su imparcialidad mientras reconcoe que no le queda "más remedio" que confiar en la Justicia.

Sánchez ha enarbolado la buena relación con su mujer en todos los actos de la campaña y la precampaña, algo que también ha criticado la oposición tras protagonizar un beso muy sonado en Fuelabrada, bastión socialista. "Me gusta bailar y besarme con mi mujer", declara, a la vez que pone de mafiesto que ella es la persona que más le anima "a seguir en política".

El motivo del 29N: Maricarmen

Aunque entre baile y baile (sin superar jamás el ritmo de Abel Caballero que este sábado se desgañitaba en Vigo junto al presidente), Sánchez tiene claro lo que le ha llevado hasta este 29N, hasta este adelanto electoral, pese a que reconoce que "no quería adelantar las elecciones": el desahucio de Maricarmen Abascal.

Ante esto, Gonzo se pregunta por qué sí con ella y no con los otros miles de desahucios. "El desahucio de Maricarmen hace que salga a la luz una realidad y es la imposiblidad de amplias capas de la sociedad española de poder acceder a la vivienda en propiedad o alquiler. Se crea en torno a ella un movimiento social que trasciende la problemática de los desahucios", explica.

Y mientras acusa a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de "su falta de empatía" con esta problemática, detalla esos decretos que llevó a las Cortes Generales y recuerdo que PP, Junts y Vox los tumbaron. "Me obliga a convocar elecciones con medidas que durante estos tres años y medio hemos llevado sistemáticamente a las Cortes Generales", concreta. Pero las otras veces no adelantó, y según él ahora sí porque "la ciudadanía lo que espera es estabilidad por parte de los gobiernos".

Sánchez decidió adelantar la legislatura tras el desahucio de Maricarmen porque "salió a la luz una realidad": "Se crea en torno a ella un movimiento social que trasciende"

Aún así, Gonzo le reprocha no haber construidos suficiente vivienda protegida después de que el pasado cara a cara afirmara que se han hecho un millón cuando la cifra exacta no llega a 800.000. Según datos del Ministerio de Vivienda, durante los ochos años de Gobierno se han construído menos viviendas protegidas que en los gobiernos anteriores.

"El 13% ha sido vivienda protegida y, además, nosotros, estamos incorporando en la ley estatal de vivienda la obligatoriedad cuando es nuestra competencia o la recomendación a las comunidades de que esas viviendas financiadas con fondos públicos no sean vendidas a fondos buitre", explica.

Begoña, Maricarmen, Zapatero, Cerdán, Ábalos... Sánchez se siente ganador pese a todos los frentes abiertos y lo deja claro en una entrevista en la que muestra ese aire tranquilo del que hizo gala en el debate cara a cara. Sánchez no se inmuta y tampoco se moja en cómo cree que pasará a la historia tras ser un presidente con tanta repercusión. "Eso ya te lo dejo a ti y a los historiadores", afirma. "Yo estoy centrado en el 29 de noviembre", agrega.

Y muy centrado. Sánchez, a una semana de las comicios generales, los más importantes de los últimos años, lo tiene claro: no tendrá que abstenerse para que el PP no pacte con Vox, "voy a ganar las elecciones".

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