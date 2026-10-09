Sánchez rechaza el "bulo" del voto por correo del PP: "Es por miedo a perder las elecciones"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno señala que las personas que votan por correo "suelen ser gente currante: que ese domingo está trabajando en una cafetería o un restaurante, que tiene que abrir su pequeño negocio o tiene que hacer una mudanza".

Pedro Sánchez califica de "bulo" los cuestionamientos del PP sobre el voto por correo, sugiriendo que surgen del "miedo a perder las elecciones". En una entrevista, defiende el sistema de voto por correo y acusa a Feijóo y Abascal de intentar recortar el derecho al voto de los trabajadores. Además, solicita al Tribunal Supremo resolver el derecho al voto de quienes votaron desde 2023, tras la ley de memoria democrática. Mientras, el PP, con líderes como Ayuso y Sémper, mantiene un discurso ambiguo, expresando dudas sobre la dirección de Correos, elegida por Sánchez, y sugiriendo temores sobre la transparencia del proceso electoral.

Para Pedro Sánchez, los cuestionamientos del PP al voto por correo son "un bulo" que nacen por su "miedo a perder de las elecciones". En una entrevista en eldiario.es, la primera que concede después de anunciar el adelanto electoral al 29 de noviembre, el presidente del Gobierno defiende el sistema de voto por correo y ve en las palabras de Feijóo y Abascal "un intento claro de recortar el derecho al voto de millones de trabajadores".

"Hay un elemento adicional: la gente que ejerce su derecho al voto por correo suele ser gente currante: que ese domingo está trabajando en una cafetería o un restaurante, que tiene que abrir su pequeño negocio o tiene que hacer una mudanza", argumenta Sánchez.

Además, pide "encarecidamente" al Tribunal Supremo que "resuelva antes de estas elecciones el derecho al voto" de las personas que han votado desde 2023, año en el que entró en vigor la ley de memoria democrática. "Han votado en 2023, en 2024, en 2025 y no lo van a poder hacer en estas elecciones generales. Eso sí es alterar el censo. Son españoles y la condición de ser español incluye también el ejercicio del voto", opina.

El PP sigue alimentando los fantasmas el pucherazo en el mismo discurso en el que hablan de confianza a los trabajadores de Correos o de un "sistema garantista". Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que nada más conocer el adelanto electoral anunciaba que había que votar en las urnas y no por correo, están haciendo trabajar a fondo a los portavoces populares.

Borja Sémper juega a ese doble discurso. En una entrevista en RNE, el portavoz del PP defiende que el cuestionamiento del voto por correo de algunos compañeros suyos de partido proviene de "lo vivido estos años" y no pone en duda el sistema electoral "de fondo". Un matiz con el que la recogida de cable se queda a medias. Según Sémper, "nuestro sistema es garantista", pero añade también que velarán por que sea un "proceso transparente". "Hay gente que tiene miedo", dice Sémper alimentando esa idea lanzada por Ayuso y señalando que en las primarias socialistas Sánchez "intentó ocultar una urna para que el voto fuera fraudulento".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, era aún más incisiva en sus dudas este martes. Ha dicho desconfiar de "los directivos que ha elegido muy cuidadosamente Pedro Sánchez para poner al frente" de Correos. Unas afirmaciones con las que hacía referencia al expresidente de Correos, Juanma Serrano, o la que fuera responsable de relaciones institucionales, Leire Díez, investigada como fontanera del PSOE.

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