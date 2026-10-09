Un Frente Amplio que solo amplía sus diferencias: Colau insiste en incluir a Podemos, Más Madrid exige estar en las listas y Rufián sigue en el aire

Los detalles Si no se ponen de acuerdo reducirían drásticamente sus asientos en el Congreso, pudiendo pasar de apenas alcanzar los siete o nueve escaños, a 15 si van juntos.

Los partidos a la izquierda del PSOE enfrentan dificultades para decidir cómo presentarse a las elecciones bajo la marca Frente Amplio. Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, condiciona su participación a la inclusión de Podemos. Más Madrid demanda su presencia en las listas, especialmente en Madrid, lo que genera tensiones. Mientras tanto, la atención se centra en los movimientos de Gabriel Rufián en Cataluña. Enrique Santiago, diputado de IU, advierte sobre el impacto negativo del sistema electoral si no se unen. A pesar del potencial para duplicar escaños, las negociaciones siguen estancadas a una semana del plazo final.

Pasan los días y los partidos a la izquierda del PSOE siguen enredados en decidir cómo y quiénes van a presentarse a las elecciones bajo la marca de Frente Amplio. La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insiste en que sin Podemos no dará el paso, Más Madrid sigue exigiendo estar presente en las listas y, mientras, todos miran de reojo cuál será el movimiento de Gabriel Rufián.

No hace falta retroceder demasiado para ver que buena intención había "para ampliar y ensanchar este espacio progresista", como dijo Mónica García, líder de Más Madrid. También, como señaló el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, "para seguir abrazando a más organizaciones" y, como apuntó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, "va a ser coral como lo ha sido siempre, con muchas manos".

Pero igual precisamente por tantas manos, en el Frente Amplio de momento lo único que se amplía son las diferencias entre unos y otros. Y aunque parecía que si Colau encabezaba la candidatura el camino se despejaba, ella puso su condición: que también esté Podemos.

Primera asunto espinoso y, sobre la mesa, Más Madrid también ponía sus requisitos. "Somos una formación robusta, sólida, que nos hacemos cargo de un espacio estatal", afirmaba Mónica García. Traducción: vale que Colau sea candidata, pero que vaya por Barcelona, porque los puestos en las listas por Madrid no los cedemos.

Esto a los Comunes no les gusta. Y, por si fuera poco, mientras pasan los días y no se ponen de acuerdo, de reojo ven qué pasa en Cataluña con Rufián, que algún guiño ha lanzado a Podemos.

Mientras, aumenta el nerviosismo. "Las izquierdas deben ir juntas porque si no el sistema electoral perjudica muchísimo", ha afirmado este mismo viernes desde Córdoba Enrique Santiago, diputado de IU en el Congreso.

"Los mismos votos serán bastantes más escaños. Los sondeos hablan de duplicar sus escaños", ha explicado el analista de datos de 'El País' Kiko Llaneras. Si no se ponen de acuerdo reducirían drásticamente sus asientos en el Congreso, pudiendo pasar de apenas alcanzar los siete o nueve escaños, a 15 si van juntos. Pero a una semana de que acabe el plazo, no hay manera de que se pongan de acuerdo.

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